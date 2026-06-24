Sci, Federica Brignone e i dubbi sul futuro dopo il grave infortunio

Lo Scalo Festival di Cerro Tanaro, andato in scena a giugno, ha ospitato Federica Brignone per un talk sul suo futuro agonistico. La campionessa azzurra ha parlato del suo futuro in pista come rilanciato ieri da Virgilio.

La gestione del dolore e il recupero fisico

Federica Brignone, altro che ritiro. Il grave infortunio patito nel corso della passata stagione ha lasciato conseguenze permanenti sulla salute dell’atleta azzurra, che oggi si trova costretta a gestire una situazione fisica complessa. Brignone affronta la realtà senza nascondere le difficoltà, affermando: “Ho ancora male tutti i giorni”.

L’incidente ha modificato i piani della sciatrice, consapevole che l’impatto della lesione condizionerà le prossime gare poiché questo problema “non mi permetterà di tornare come ero prima”. Nonostante la gravità del quadro clinico, la campionessa mostra una grande forza mentale e dichiara: “non ho mai voluto fare pena”.

La determinazione resta il motore principale per superare questo momento difficile, con la consapevolezza che le sfide maggiori toccano sempre a chi sa resistere, convinta che “forse le più difficili sono riservate alle persone più toste”.

Tuttavia, questa complessa situazione ha imposto a Federica Brignone un adattamento metodologico radicale negli allenamenti quotidiani per evitare ulteriori sovraccarichi articolari nocivi.

I test di agosto e la Coppa del Mondo

L’impossibilità di correre ha spinto Federica Brignone a modificare i carichi di lavoro, focalizzandosi su discipline alternative adatte alle sue attuali condizioni fisiche. La sciatrice ha spiegato la nuova routine dicendo: “Non posso correre, quindi nuoto e vado in bicicletta”, evidenziando l’importanza di ascoltare i messaggi del corpo.

Nelle ultime 2 o 3 stagioni il lavoro è diventato mirato per evitare sforzi controproducenti. I dubbi sul possibile ritiro troveranno una risposta ufficiale nelle prossime settimane, quando l’atleta verificherà le risposte fisiche sulla neve. La valdostana ha tracciato il percorso confermando che “L’obiettivo è tornare sugli sci, lo farò all’inizio di agosto”. Questo test stabilirà la partenza per il ritiro di settembre in Argentina con la Nazionale. L’intenzione finale è disputare l’intera stagione di Coppa del Mondo: “Mi alleno e mi curo. Voglio disputare l’intera stagione, quindi devo stare meglio“.

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