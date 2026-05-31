Champions League, ascolti record su Sky: oltre 1,4 milioni per la finale PSG-Arsenal

Grande risposta del pubblico per l’ultimo atto della UEFA Champions League. La sfida tra PSG e Arsenal supera 1,4 milioni di spettatori medi in total audience, mentre il postpartita di Champions League Show coinvolge 400 mila spettatori.

Serata di grandi numeri per Sky in occasione della finale di UEFA Champions League tra PSG e Arsenal. La sfida che ha assegnato il trofeo continentale ha infatti registrato ascolti molto elevati, confermando l’interesse del pubblico per uno degli eventi calcistici più attesi della stagione.

Trasmesso dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, il match ha raccolto complessivamente 1 milione e 400 mila spettatori medi in total audience, con uno share tv del 10,9% e un totale di 2 milioni e 500 mila spettatori unici.

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Picco durante i rigori

Il momento più seguito della serata è stato quello dei calci di rigore, quando l’audience ha raggiunto quota 1 milione e 900 mila spettatori medi complessivi in total audience.

In quella fase della partita lo share tv si è attestato al 9,9%, a conferma dell’elevata attenzione del pubblico per il finale della sfida.

Bene anche la differita su TV8

Ottimi risultati anche per la trasmissione in chiaro. La differita della finale, andata in onda alle 21 su TV8, ha ottenuto 895 mila spettatori medi complessivi, facendo registrare uno share del 6,7%.

Successo per Champions League Show

Numeri positivi anche per il postpartita di Champions League Show, condotto da Federica Masolin con i suoi ospiti.

Lo studio dedicato all’analisi della finale ha raccolto 400 mila spettatori medi in total audience, con una quota di share del 2,6% e 1 milione e 250 mila spettatori unici.