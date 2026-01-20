Campionati del Mediterraneo U15 e U17 2026: l’Italia pronta per Lubiana

La Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per i Campionati del Mediterraneo U15 e U17 2026, che si terranno in terra slovena, a Lubiana, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio.

Questa competizione, che riunisce giovani schermidori provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo, rappresenta un momento cruciale per l’esperienza internazionale delle nuove leve azzurre in vista di sfide future sia in ambito continentale che internazionale.

La manifestazione è pensata per dare a questi giovani atleti la possibilità di misurarsi sia in gare individuali che in prove di squadra, così da mettere in risalto il proprio talento.

La squadra italiana: numeri, struttura e obiettivi

La delegazione italiana che a fine mese volerà a Lubiana per i Campionati del Mediterraneo 2026 sarà composta da 24 atleti selezionati, più due riserve per ogni arma, per un totale di un ampio gruppo pronto a competere in tutte le specialità che lo sport della scherma prevede: fioretto, spada e sciabola.

Per ogni disciplina sono stati scelti quattro schermidori: quattro nel fioretto maschile (Geremia Napolitano, Christian Avizzano, Giovanni Ciardiello, Luca Guidi), quattro in quello femminile (Vittoria Gasparini, Federica Gamberini, Maria Vittoria Trombetti, Giorgia Bedeschi), quattro nella sciabola maschile (Valerio Imbastari, Andreas Verde, Antonio Langella, Filippo Landi), quattro in quella femminile (Bianca Morello, Aurelie Bianca Maria Personi, Giulia Iacolare, Greta Vinci), quattro nella spada maschile (Edoardo Trabucco, Filippo Corna, Paolo Tolve, Francesco La Forza) e quattro in quella femminile (Eleonora Brignoli, Azzurra Bussoletti, Diletta Freguglia, Giulia Ferioli).

Questa selezione rilette la volontà della Federazione di offrire ampia esperienza internazionale a un gruppo di giovani in forte crescita, con l’obiettivo non solo di competere per una medaglia, ma anche di consolidare lo spirito di unione.

La squadra è guidata dal Capo delegazione del Consiglio Federale Marcello Spicciolo, supportato da uno staff di esperti compost da Maria Elena Proietti (fioretto), Marco Russo (sciabola) e Michele Mazzetti (spada).

Competizioni in calendario e prospettive future

Gli eventi in programma a Lubiana includono sei gare individuali per ciascuna delle categorie U15 u U17, oltre alle prove a squadre maschile e femminile. La partecipazione a questa rassegna giovanile si pone l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita intrapreso dagli atleti azzurri nei recenti anni, che lo scorso anno a Orsera (Croazia) a conquistare un ricco medagliere con ben 31 metalli totali tra oro, argento e bronzo.

L’esperienza a Lubiana 2026 servirà quindi per consolidare il livello tecnico, favorire lo scambio internazionale tra le giovani promesse della scherza e gettare le basi per i futuri successi nelle competizioni continentali e globali.