Cairo sorride all’Italia: undici fiorettisti azzurri si prendono il tabellone principale

L’Italia del fioretto maschile si presenta in forze alla giornata clou della Coppa del Mondo del Cairo. Saranno infatti undici gli azzurri del CT Simone Vanni al via al tabellone principale di sabato, dopo una fase preliminare che ha confermato la profondità del gruppo italiano. La tappa egizia. in programma da oggi fino al 19 aprile, entra così nel vivo con un’Italia numerosa e ambiziosa, pronta a recitare un ruolo da protagonista anche nella prova individuale.

Dai big già qualificati al blocco che avanza dai preliminari

A guidare la pattuglia azzurra ci sono i nomi già ammessi di diritto in base al ranking mondiale, come Guillame Bianchi, Tommaso Marini e Filippo Macchi. A loro si sono aggiunti subito, grazie al rendimento nei gironi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Davide Filippi ed Edoardo Luperi.

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A completare il quadro sono poi arrivati i successi negli assalti del tabellone preliminare, che hanno promosso anche Alessio Foconi, Damiano Rosatelli, Giuseppe Franzoni e Damiano Di Veroli. L’unico italiano rimasto fuori dal lotto dei qualificato è stato Alessio Di Tommaso.

Sabato le gare individuali, domenica la prova a squadre

La giornata di sabato metterà quindi in palio le medaglie individuali, con undici azzurri pronti a dare l’assalto alle fasi decisive della competizione. Domenica, invece, il programma del Cairo si chiuderà con la prova a squadre, altro snodo importante del weekend internazionale della scherma.

Per il fioretto maschile italiano è già un segnale forte: presentarsi con undici uomini nel tabellone principale significa arrivare all’appuntamento decisivo con numeri, qualità e alternative. E in una Coppa del Mondo di questo livello non è un dettaglio, ma un vero e proprio messaggio.