Cairo d’oro per l’Italia: doppio trionfo nel fioretto e dominio azzurro nelle gare a squadre

L’Italia chiude in trionfo la tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo, firmando una straordinaria doppietta nelle prove a squadre. Nella giornata conclusiva della tappa egiziana, il gruppo guidato dal CT Simone Vanni ha conquistato sia la gara maschile sia quella femminile, confermando la profondità e la qualità del movimento azzurro. Gli uomini hanno superato Hong Kong in una finale combattutissima per 45-43, mentre le donne hanno piegato la Francia per 45-40, completando un weekend da incorniciare.

Gli uomini tornano sul gradino più alto

Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi ha costruito il successo con una marcia praticamente impeccabile. Dopo l’esordio netto contro Taipei per 45-20, gli azzurri hanno eliminato la Cina con un altro largo successo, 45-28, e poi hanno superato la Spagna in semifinale con il punteggio di 45-31. In finale, però, è servita tutta la freddezza del gruppo per piegare Hong Kong 45-43 e riportare l’Italia in cima.

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Per la squadra maschile si tratta del terzo successo stagionale nel circuito, dopo quelli di Palma de Maiorca e Fukoka.

Il Dream Team femminile cala il poker

Se gli uomini hanno brillato, le donne non sono state da meno. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Batini hanno aperto la loro domenica battendo Taipei 45-20, poi hanno regolato l’Ucraina 45-31 e hanno conquistato la finale superando il Giappone 41-38. Nell’ultimo atto, contro la Francia, il Dream Team azzurro ha chiuso i conti sul 45-40, firmando così il quarto successo consecutivo in quattro gare di Coppa del Mondo 2025/26.

Un dominio totale, arrivato peraltro all’indomani della doppietta individuale con l’oro di Favaretto e l’argento di bacini: al Cairo, più che una spedizione, è stat una presa di possesso.