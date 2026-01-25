Battiston ancora sul podio: un’altra medaglia di bronzo in Coppa del Mondo a Salt Lake City

Prosegue il periodo di forma eccellente per Michela Battiston nella stagione di Coppa del Mondo di sciabola femminile. Dopo il successo nel Gran Prix di Orleans a dicembre, la sciabolatrice friulana si è nuovamente messa in evidenza sulla scena internazionale disputando una gara solida ed intensa nella tappa di Salt Lake City, dove ha conquistato il terzo posto e dunque un altro prestigioso podio individuale nel circuito assoluto.

Battiston ha dimostrato costanza e determinazione anche questa volta, confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina nel panorama internazionale.

Il percorso verso la medaglia

La gara di Battiston è stata caratterizzata da un percorso brillante fin dai primi turni. Nel tabellone principale ha iniziato con una vittoria per 15-10 su Anastasiya Shorokhova, sciabolatrice che compete come “neutrale”, e poi ha firmato una rimonta importate 15-14 contro Alina Mikhailova, ribaltando un iniziale parziale di 10-14.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dopo questi due successi la friulana ha superato la connazionale Claudia Rotili nei sedicesimi, battendola per 15-11, andando così ai quarti dove ha battuto Anna Spiesz con il punteggio di 15-10.

Il percorso della Battiston si è però infranto in semifinale dove è stata battuta dalla francese Sarah Noutcha, futura medaglia d’oro.

Le azzurre e lo sguardo alla gara a squadre

Oltre a Battiston, l’altra italiana a raggiungere gli ottavi di finale di questa Coppa del Mondo, ed uscire proprio contro la friulana, è stata Claudia Rotili, mentre Chiara Mormile è stata eliminata nei sedicesimi per 15-14 dall’americana Sophie Liu.

Hanno chiuso la gara già al primo turno, invece, Manuela Spica, Eloisa Passaro e Mariella Viale, non riuscendo a superare le rispettive avversarie.

Il risultato individuale di Battiston conferma il buon momento della scherma italiana femminile e rappresenta un segnale di fiducia in vista della gara a squadra, dove l’Italia schiererà un quartetto formato da Battiston, Viale, Spica e Mocci sotto la quella del commissario tecnico Andrea Aquili.