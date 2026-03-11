Wheelchair curling, l’Italia cede alla Norvegia 3-9: mercoledì sfida alla Svezia

Gli azzurri di Marchese escono sconfitti dal sesto match del round robin a Milano-Cortina 2026, rimanendo sempre indietro nel punteggio. Il bilancio sale a due vittorie e quattro sconfitte.
Arriva una battuta d’arresto per l’Italia nel torneo misto di wheelchair curling alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nella serata di martedì 10 marzo, ottava sessione del round robin, gli azzurri sono stati superati dalla Norvegia per 9-3 in un incontro mai in equilibrio, con la squadra tricolore sempre inseguire nel punteggio.
Una gara in salita dall’inizio alla fine
La squadra composta da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra non è riuscita a impensierire gli avversari norvegesi, che hanno condotto il match dall’inizio alla fine chiudendo con un largo vantaggio. Il bilancio degli azzurri nel torneo sale così a due vittorie e quattro sconfitte.
Mercoledì la Svezia
L’Italia tornerà sul ghiaccio mercoledì 11 marzo alle 20.00 per il settimo incontro del girone, affrontando la Svezia.