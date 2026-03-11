Wheelchair curling, l’Italia cede alla Norvegia 3-9: mercoledì sfida alla Svezia

La squadra composta da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra non è riuscita a impensierire gli avversari norvegesi, che hanno condotto il match dall’inizio alla fine chiudendo con un largo vantaggio. Il bilancio degli azzurri nel torneo sale così a due vittorie e quattro sconfitte.