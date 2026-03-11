Nba, Adebayo segna 83 punti contro Washington: serata storica per il centro degli Heat

Prestazione straordinaria nella notte di regular season: Bam Adebayo firma la seconda miglior prova realizzativa nella storia Nba. Simone Fontecchio chiude con 18 punti.
È stata la notte di Bam Adebayo nella regular season Nba. Il centro dei Miami Heat ha firmato una prestazione storica mettendo a referto 83 punti contro i Washington Wizards, trascinando i suoi al successo 150-129.
Una performance che entra di diritto nella storia della lega: quella di Adebayo rappresenta infatti la seconda miglior prestazione realizzativa di sempre in Nba. Davanti resta soltanto Wilt Chamberlain, autore dei leggendari 100 punti il 2 marzo 1962 con i Philadelphia Warriors contro i New York Knicks.
Il lungo degli Heat supera invece Kobe Bryant, che nel 2006 aveva segnato 81 punti con la maglia dei Los Angeles Lakers contro i Toronto Raptors.
La serata di Adebayo è stata caratterizzata da percentuali impressionanti:
-
36/43 ai tiri liberi
-
20/43 dal campo
-
7/22 da tre punti
Nel successo di Miami c’è anche il contributo dell’azzurro Simone Fontecchio, che chiude la partita con 18 punti, secondo miglior realizzatore della squadra.
Gli altri risultati della notte Nba
Non sono mancate altre prestazioni di rilievo nelle gare disputate tra martedì e mercoledì.
I Detroit Pistons superano nettamente i Brooklyn Nets per 138-100, guidati dai 26 punti di Jalen Duren e dai 21 punti con 15 assist di Cade Cunningham, autore di una doppia doppia.
Successo anche per i San Antonio Spurs, che nello scontro tra seconde in classifica battono i Boston Celtics grazie ai 39 punti di Victor Wembanyama, impreziositi da otto triple.
Vincono anche i Los Angeles Lakers, che si impongono 120-106 sui Minnesota Timberwolves con Luka Doncic protagonista: per lo sloveno 31 punti e tripla doppia con 11 rimbalzi e 11 assist.
Protagonista anche Kevin Durant, decisivo nella vittoria degli Houston Rockets sui Toronto Raptors per 113-99 grazie a 29 punti, con il supporto dei 23 di Amen Thompson.
Completano il quadro della notte Nba:
-
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 139-129
-
Atlanta Hawks-Dallas Mavericks 124-112
-
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 129-114
-
Chicago Bulls-Golden State Warriors 130-124
-
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers 103-101
-
Sacramento Kings-Indiana Pacers 114-109