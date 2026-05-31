Campionati Italiani Femminili U17-19, finali da rivedere su Sportface TV grazie al Live Replay

Ieri al Pala Montepaschi di Chianciano Terme sono proseguite le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili U17-19 2026, evento indotto dalle FPE e organizzato con il Boxing Club Siena e il Comitato Regionale Toscana. Una giornata intensa, dedicata alle semifinali, che ha definito il quadre delle finalissime. L’intera manifestazione è visibile su Italia Boxe TV, piattaforma di Sportface, con la possibilità di rivivere l’evento grazie al Live Replay.

Semifinali combattute e verdetti importanti

Le semifinali hanno regalato incontri equilibrati e diversi verdetti di peso nelle categorie U17 e U19. Tra le più giovani, si sono guadagnate l’accesso all’ultimo atto atlete come Vittoria Milani, Ginevra Bresciani, Matilde Bertolone, Annalisa Palumbo, Jennifer Tartaglione, Silvana Todaro, Aurora Turrin, Melissa Cavaliere, Krystal Fiorentino, Giada Piras e Morena Stifani.

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Un programma fitto, con tante categorie coinvolte e una qualità tecnica in crescita, segnale importante per il movimento femminile giovanile italiano.

Finalissima: il programma assegna i titoli

Le finali sono in programma oggi, domenica 31 maggio a partire dalle ore 14.00, sempre sul ring unico di Chiaciano Terme. Tra gli incontri U19 figurano El Ouafa-Di Felice nei 57kg, Roggio-Cuomo nei 51kg, Guglielmo-El Ghyaty nei 48kg, Reale-Mirto nei 54kg, Filardi.Perna nei 60kg e Naticchi Malimpensa nei 75kg.

Per l’U17, invece, fari puntati anche su Milani-Bresciani, Bertolone-Palumbo, Tartaglione.Todaro e Turrin-Famoso. Una chiusura tutta da seguire, o da recuperare con calma su Sportface TV: perché il ring, ogni tanto, merita anche il replay.