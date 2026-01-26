Ambasciatore italiano a Doha incontra la Nazionale azzurra di spada al Grand Prix in Qatar

Durante il Grand Prix di Spada in corso a Doha, in Qatar, la Nazionale italiana di scherma ha ricevuto la gradita visita dell’ambasciatore d’Italia a Doha, Paolo Toschi, nel pieno dello scioglimento della competizione internazionale.

L’incontro, avvenuto nel corso di una giornata importante per gli atleti tricolori impegnati sulla pedana, è stato accolto con entusiasmo da tutto li staff tecnico e dalle squadre presenti, sottolineando il legame tra sport e rappresentanza istituzionale.

L’incontro e le parole del team azzurro

La presenza dell’Ambasciatore Toschi ha rappresentato un momento speciale per gli atleti e lo staff della scherma italiana impegnati nel prestigioso Gran Prix qatariota, tappa del circuito internazionale di specialità.

Durante la visita Toschi ha potuto incontrare i membri delle squadre maschili e femminili, scambiando parole di incoraggiamento ed apprezzamento per l’impegno profuso dagli azzurri durante questa competizione.

Il CT della Nazionale di spada maschile, Diego Confalonieri, ha espresso gratitudine per la presenza dell’Ambasciatore, sottolineando come questa manifestazione di vicinanza istituzionale sia fonte di orgoglio per tuti i componenti del gruppo e rafforzi lo spirito di squadra inuma evento così rilevante.

Il momento ha incolte simboleggiato anche il riconoscimento dell’importanza dello sport come strumento di rappresentanza internazionale e di promozione Made in Italy.

Risultati e contesto della gara di Doha

La visita di è svolta in concomitanza con una giornata di grande soddisfazione per la squadra azzurra di spada. Nel torneo maschile il giovane Simone Mencarelli ha conquistato una splendida medaglia d’argento al grand Prix di Doha, firmando il primo podio nella Coppa del Mondo élite, mentre ta le donne Alberta Santuccio è arrivata a un passo dal podio.

Questi risultati, insieme alla partecipazione di diversi atleti italiani nella fasi finali della competizione, testimoniano il buon momento della spada italiana a livello internazionale e la continuità di prestazioni di livello anche all’estero.