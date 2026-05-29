AITA celebra 22 anni di Summer Camp inclusivi: al via nel 2026 sei campus in tutta Italia per bambini autistici e con disturbi del neurosviluppo

Da oltre venticinque anni l’associazione Progetto AITA promuove in tutta Italia attività sportive inclusive dedicate a bambini e ragazzi autistici e con disturbi del neurosviluppo. Un impegno costante che, nel 2026, raggiunge un traguardo particolarmente significativo: i Summer Camp AITA celebrano 22 anni di attività educativa, sportiva e sociale.

Nati come esperienza pionieristica di inclusione attraverso lo sport, i campus estivi AITA rappresentano oggi una delle principali attività dell’associazione e coinvolgono ogni anno bambini, famiglie, operatori, educatori e realtà sportive territoriali in percorsi strutturati di partecipazione e inclusione.

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Per l’estate 2026 saranno attive sei sedi italiane, con una importante novità: l’avvio, per la prima volta, del campus di Cosenza, che amplia ulteriormente la rete nazionale del progetto.

Complessivamente, saranno 115 i bambini autistici inseriti nei percorsi estivi AITA, attraverso attività sportive, motorie, relazionali e di gioco pensate per favorire inclusione, autonomia, socializzazione e benessere psicofisico all’interno di contesti accoglienti e altamente qualificati.

Le sedi dei Summer Camp AITA 2026 saranno:

Catania – campus storico attivo dal 2003, in collaborazione con il CUS Catania. Il campus si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio per un totale di 7 settimane.

– campus storico attivo dal 2003, in collaborazione con il CUS Catania. Il campus si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio per un totale di 7 settimane. Roma – attivo dal 2012, in collaborazione con Nuoto Belle Arti e con la collaborazione clinica del reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata. Date campus: 22 giugno – 31 luglio (6 settimane).

– attivo dal 2012, in collaborazione con Nuoto Belle Arti e con la collaborazione clinica del reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata. Date campus: 22 giugno – 31 luglio (6 settimane). Napoli – attivo dal 2014, in collaborazione con il Rama Club e con la collaborazione scientifica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Facoltà di Medicina e Chirurgia. Date campus: 22 giugno – 3 luglio (2 settimane).

– attivo dal 2014, in collaborazione con il Rama Club e con la collaborazione scientifica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Facoltà di Medicina e Chirurgia. Date campus: 22 giugno – 3 luglio (2 settimane). Lamezia Terme – attivo dal 2017, in collaborazione con ASD Pattinaggio Lamezia e con il Centro per l’Autismo Lamezia. Date campus: 17 giugno – 15 luglio (4 settimane).

– attivo dal 2017, in collaborazione con ASD Pattinaggio Lamezia e con il Centro per l’Autismo Lamezia. Date campus: 17 giugno – 15 luglio (4 settimane). Cagliari – attivo dal 2022, in collaborazione con il CUS Cagliari e con la collaborazione scientifica dell’Università degli Studi di Cagliari, grazie al contributo della Prof.ssa Manuela Schirru della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Prof.ssa Roberta Fadda della Facoltà di Studi Umanistici. Date campus: 8 giugno – 3 luglio (4 settimane).

– attivo dal 2022, in collaborazione con il CUS Cagliari e con la collaborazione scientifica dell’Università degli Studi di Cagliari, grazie al contributo della Prof.ssa Manuela Schirru della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Prof.ssa Roberta Fadda della Facoltà di Studi Umanistici. Date campus: 8 giugno – 3 luglio (4 settimane). Cosenza– nuova sede 2026, in collaborazione con il CUS UniCal. Date campus: 29 giugno – 10 luglio (2 settimane).

I Summer Camp AITA si fondano su un modello educativo e sportivo inclusivo che integra attività motorie, relazionali e ricreative, valorizzando il benessere, la partecipazione e l’autonomia dei bambini e ragazzi coinvolti. Le attività vengono sviluppate attraverso la collaborazione tra enti sportivi, università, professionisti sanitari e operatori specializzati.

Il Presidente del Progetto Aita e Neuropsichiatra Infantile del Policlinico Tor Vergata Luigi Mazzone impegnato da anni nell’inclusione dei bambini autistici dichiara: “Ventidue anni di campus rappresentano un traguardo importante non solo per AITA, ma per tutte le famiglie, gli operatori e le realtà sportive che in questi anni hanno creduto nel valore dell’inclusione attraverso lo sport. Il nostro obiettivo resta quello di costruire contesti sempre più accessibili, competenti e accoglienti per i bambini autistici e con disturbi del neurosviluppo“.