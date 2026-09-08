A Fil di Spada 2026, sabato la maratona inclusiva a Roma: diretta su Assalto – La TV della Scherma

Presentata alla Camera dei Deputati la 16ª edizione dell’evento in programma sabato 12 settembre dalle 16.30 alle 20.30 in Piazza della Rotonda. Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

La scherma torna nel cuore di Roma con “A Fil di Spada 2026”. È stata presentata alla Camera dei Deputati la 16ª edizione della grande maratona non agonistica e inclusiva, in programma sabato 12 settembre dalle 16.30 alle 20.30 in Piazza della Rotonda, con il Pantheon a fare da sfondo.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 16.30 su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, con le immagini degli assalti e le voci degli ospiti e dei protagonisti.

A Fil di Spada, olimpici, paralimpici e non vedenti davanti al Pantheon

Organizzata dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco 1878 e dalla Federazione Italiana Scherma, “A Fil di Spada” viene presentata come la più grande maratona non agonistica di scherma al mondo.

L’obiettivo è portare la disciplina tra le persone mettendone in evidenza il carattere inclusivo. In pedana saranno coinvolti atleti olimpici, paralimpici e non vedenti di tutte le età, protagonisti degli assalti nella cornice di Piazza della Rotonda.

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Mazzone: “Una straordinaria festa di sport per tutti”

Il presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone ha sottolineato il valore della manifestazione: “A Fil di Spada porta la scherma tra la gente, ne promuove la bellezza e i valori”.

Mazzone ha ricordato la presenza contemporanea di bambini e campioni, del settore olimpico e paralimpico e della spada non vedenti, definendo l’appuntamento romano espressione di una visione federale che unisce risultati agonistici e inclusione.

“Invito tutti a esser presenti sabato: sarà una straordinaria festa per tutti, dai bambini ai Master. Uno spettacolo da non perdere”, ha aggiunto il presidente federale.

Musumeci Greco: “Una sfida cominciata nel 2005”

La conferenza è stata aperta dal saluto del presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, e moderata dal maestro Renzo Musumeci Greco.

“Continuiamo una sfida straordinaria cominciata nel 2005 a Piazza Farnese”, ha ricordato Musumeci Greco, sottolineando come per la sesta volta consecutiva sia stato scelto il Pantheon quale scenario dell’evento.

Il maestro ha evidenziato il valore promozionale della manifestazione per una disciplina che rappresenta un’eccellenza italiana per risultati, storia e cultura.

Franzelli, Versace e Giordan alla presentazione

Tra gli interventi anche quello del giornalista Marco Franzelli, voce e volto della prima edizione, che ha sottolineato la crescita del movimento paralimpico e la capacità di “A Fil di Spada” di avvicinare la scherma al pubblico.

La senatrice Giusy Versace ha definito la manifestazione un modello capace di valorizzare l’inclusione tra sport olimpico e paralimpico e di contribuire a cambiare lo sguardo sulla disabilità.

Presente anche il campione del mondo della sciabola paralimpica Edoardo Giordan, che ha raccontato l’evoluzione del rapporto tra atleti olimpici e paralimpici: “Oggi viene a lavorare con noi per allenarsi, perché il confronto in carrozzina arricchisce il bagaglio di tutti gli schermidori”.

Tre armi e tanti ospiti nel cuore di Roma

Sabato Renzo Musumeci Greco presenterà la manifestazione insieme alla leggenda dello sport italiano Novella Calligaris.

Numerosi ospiti accompagneranno gli assalti di spada, fioretto e sciabola, raccontando anche il legame della scherma con la storia, la cultura e la tradizione italiana.

L’iniziativa si inserisce nel percorso della Federazione Italiana Scherma volto a portare la disciplina in luoghi simbolici della Capitale, come già accaduto con le finali dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Olimpici e Paralimpici disputate alla Terrazza del Pincio.

Dove vedere A Fil di Spada 2026 in diretta

A Fil di Spada 2026 sarà trasmesso sabato 12 settembre in diretta dalle ore 16.30 su Assalto – La TV della Scherma, il canale tematico dedicato alla scherma della piattaforma OTT Sportface TV.

La copertura live accompagnerà la maratona fino alle 20.30, con le immagini delle stoccate e gli interventi degli ospiti e dei protagonisti dalla cornice di Piazza della Rotonda.