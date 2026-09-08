Champions League su TV8, Liverpool-Atletico Madrid in chiaro: diretta e highlights

Mercoledì 9 settembre alle 21 il primo top match della stagione in chiaro su TV8. Pre-partita dalle 20.20 con TV8 Football Night e dalle 23 gli highlights delle gare di Champions del martedì e del mercoledì.

La Champions League torna in chiaro su TV8. Il primo appuntamento della nuova stagione è in programma mercoledì 9 settembre con la sfida tra Liverpool e Atletico Madrid, trasmessa in diretta alle 21.

La serata inizierà già alle 20.20 con TV8 Football Night, lo studio pre-partita dedicato alla competizione europea.

Liverpool-Atletico Madrid in diretta su TV8

TV8 proporrà ogni mercoledì un top match tra club stranieri della Champions League. Ad aprire la programmazione sarà Liverpool-Atletico Madrid, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.

L’incontro rappresenterà il primo appuntamento stagionale con la massima competizione europea per club sul canale in chiaro del digitale terrestre.

TV8 Football Night dalle 20.20

Il collegamento inizierà alle 20.20 con lo studio TV8 Football Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana.

Nella prima serata di Champions saranno presenti in studio Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Stefano De Grandis e Massimo Caputi, chiamati ad analizzare i temi della partita e della giornata europea.

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Highlights di Champions in chiaro dalle 23

La copertura proseguirà anche dopo il triplice fischio con interviste, commenti e approfondimenti.

Dalle 23 TV8 trasmetterà inoltre gli highlights delle partite di Champions League disputate il martedì e il mercoledì, con particolare attenzione agli incontri delle squadre italiane.

Champions League su TV8: il programma del 9 settembre

Mercoledì 9 settembre

20.20 – TV8 Football Night

21.00 – Liverpool-Atletico Madrid

A seguire – Post-partita

23.00 – Highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì

TV8 inaugura così la nuova stagione europea con una serata interamente dedicata alla Champions, dal pre-partita fino agli highlights delle altre sfide del turno.