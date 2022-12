Running Europei Cross, La Torre: “Voglio un’Italia con determinazione e compattezza”

Inizieranno tra due giorni gli Europei di cross a Torino e il direttore tecnico Antonio La Torre ha rilasciato qualche dichiarazioni in merito: “Su questo percorso se non sei un leone o una tigre c’è il rischio di perdersi, oltre a richiedere tanta preparazione, in questi EuroCross è fondamentale la ‘passionaccia’: quelle due salite secche ti fanno scoppiare il cuore in gola e non c’è tanta spiegazione fisiologica, si tratta soltanto di chiudere gli occhi e andare. Sarà davvero una campestre per donne e uomini duri”. Determinazione e compattezza: “Non sono molte le occasioni per mettere insieme i big e gli emergenti: questa è un’unica Nazionale con gli assoluti e gli allievi. E’ significativa la presenza in squadra in qualità di ‘team ambassador’ del re del cross Andrea Lalli, unico a vincere in ognuna delle tre categorie: “Può mettere la sua ‘cazzimma’ a disposizione degli azzurri, è una bella iniziativa perché riannodare i fili della nostra storia è importante”.

Poi sull’assenza di Iliass Aouani positivo al Covid: “Perdiamo un profilo importante, soprattutto per quello che aveva fatto vedere nei cross all’estero. Ma non dobbiamo avere alibi: in squadra c’è un fuoriclasse come Yeman Crippa che deve a tutti dare la spinta. È in una condizione fisica e psichica completamente diversa dallo scorso anno, è entrato in un’altra dimensione: insieme a Nadia Battocletti è il leader indiscusso di questa squadra, esempio per tutti”. E su quest’ultima ha aggiunto: “È tra le atlete che ha avuto più continuità negli ultimi anni”. Il DT ha poi concluso: “Con Arese, Bouih, Del Buono e Sabbatini possiamo per la prima volta competere per i piazzamenti che contano, da Gaia mi aspetto l’anteprima di un 2023 che sia diverso dall’estate ’22”.

IL PROGRAMMA GARE

9:35 – U20 uomini (6 km)

10:03 – U20 donne (4 km)

10:30 – Staffetta mista (4 x 1,5 km)

11:30 – U23 uomini (8 km)

12:03 – U23 donne (6 km)

12:33 – Senior donne (8 km)

13:10 – Senior uomini (10 km)