Women’s Six Nations 2026 al via: Francia-Italia in diretta su Sky Sport Arena e NOW

Il torneo femminile più prestigioso d’Europa parte con la prima giornata. Le azzurre esordiscono a Grenoble contro la Francia, diretta su Sky e in streaming su NOW.

Parte il Sei Nazioni femminile 2026

Torna il grande rugby internazionale con l’edizione 2026 del Guinness Women’s Six Nations, il torneo femminile più importante d’Europa, pronto a inaugurare la nuova stagione con la prima giornata.

In campo le nazionali di Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia, con tutte le partite trasmesse in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

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Italia subito impegnata contro la Francia

Ad aprire il programma sarà proprio l’Italia, impegnata alle 13.25 in trasferta contro la Francia allo Stade des Alpes di Grenoble, una delle sfide più attese del turno inaugurale.

A seguire, alle 15.25, l’Inghilterra campione in carica affronterà l’Irlanda al Twickenham Stadium di Londra. La giornata si chiuderà alle 17.40 con il match tra Galles e Scozia a Cardiff.

Ampia copertura su Sky Sport

Il torneo sarà seguito con approfondimenti, interviste e highlights anche su Sky Sport 24, oltre che sui canali social ufficiali di Sky Sport, sul sito skysport.it e sulla app Sky Sport.

Il programma della prima giornata

Sabato 11 aprile

Ore 13.25

Francia-Italia

Telecronaca: Paolo Malpezzi

Commento tecnico: Andrea De Rossi

Diretta su Sky Sport Arena e NOW

Ore 15.25

Inghilterra-Irlanda

Telecronaca: Moreno Molla

Diretta su Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.40

Galles-Scozia

Telecronaca: Matteo Viscardi

Diretta su Sky Sport Arena e NOW