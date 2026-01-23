Weekend di grande rugby nella Casa dello Sport: URC e Top 14 in diretta su Sky

La palla ovale torna protagonista su Sky e NOW con un fine settimana ricco di sfide: in campo le franchigie italiane nello United Rugby Championship e il big match del Top 14 francese.
La Casa dello Sport di Sky si prepara ad accogliere un fine settimana di alto livello dedicato al rugby, con match internazionali e campionati di vertice trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW. Tra sabato e domenica spazio allo United Rugby Championship e al prestigioso Top 14 francese, per un palinsesto pensato per gli appassionati della palla ovale.
United Rugby Championship: in campo Zebre e Benetton
Lo United Rugby Championship scende in campo per la 10ª giornata, con le due franchigie italiane protagoniste sabato 24 gennaio, entrambe in contemporanea alle 20.45.
Le Zebre giocano in casa contro Glasgow, in una sfida trasmessa in diretta su Sky Sport Mix e NOW. Impegno esterno, invece, per la Benetton Treviso, attesa a Cardiff per affrontare i gallesi, con diretta su Sky Sport Max e NOW.
Top 14: domenica sera di grande rugby francese
Come da tradizione, il fine settimana si chiude con il Top 14, considerato il campionato nazionale di più alto livello in Europa. La 15ª giornata propone un confronto di grande fascino: Clermont-La Rochelle, in programma domenica 25 gennaio alle 21.05, in diretta su Sky Sport Uno e NOW.
Copertura completa su Sky
Oltre alle dirette delle partite, il rugby sarà al centro dell’informazione sportiva su Sky Sport 24, con notizie, interviste e highlights. Ampio spazio anche sui canali digitali: skysport.it, APP Sky Sport e profili social ufficiali di Sky Sport accompagneranno il pubblico per tutto il weekend.
Programmazione rugby su Sky e NOW
Sabato 24 gennaio
-
Zebre – Glasgow
Ore 20.45 – Sky Sport Mix, NOW
Telecronaca: Molla / De Rossi
-
Cardiff – Benetton Treviso
Ore 20.45 – Sky Sport Max, NOW
Telecronaca: Malpezzi / Fusetti
Domenica 25 gennaio
-
Clermont – La Rochelle
Ore 21.05 – Sky Sport Uno, NOW
Telecronaca: Malpezzi / De Rossi