Rugby, ufficiale il calendario della Serie A Elite 2026-2027: si parte il 17 ottobre

Dieci squadre al via e debutto dei campioni d’Italia del Valorugby sul campo delle Fiamme Oro. Regular season fino al 1° maggio, playoff a maggio e finale scudetto il 2 giugno.
La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato ieri, lunedì 3 agosto, il calendario della Serie A Elite maschile 2026-2027. Il massimo campionato nazionale prenderà il via sabato 17 ottobre e si concluderà il 2 giugno con la finale che assegnerà il 96° titolo di campione d’Italia.
Dieci le formazioni ai nastri di partenza. Il Valorugby Emilia, campione in carica, debutterà in trasferta a Roma contro le Fiamme Oro, mentre il Petrarca, finalista nella passata stagione, farà visita ai Rangers Rugby Vicenza.
Rovigo-Viadana subito alla prima giornata
Il primo turno proporrà immediatamente la sfida tra due delle semifinaliste dell’ultima edizione: al “Battaglini” il Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ospiterà il Rugby Viadana 1970.
La neopromossa Rugby Parabiago 1948 esordirà nella massima divisione sul campo del Sitav Rugby Lyons. A completare il programma sarà Mogliano Veneto Rugby-Biella Rugby Club.
La rivincita della finale del 2026 tra Valorugby Emilia e Rugby Petrarca è fissata per il 12 dicembre, in occasione della sesta giornata del girone di andata.
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Formula, playoff e retrocessione
La regular season terminerà il 1° maggio 2027. Le prime quattro squadre della classifica accederanno ai playoff.
Le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno:
- prima classificata contro quarta classificata;
- seconda classificata contro terza classificata;
- andata nel fine settimana del 15 e 16 maggio 2027;
- ritorno nel fine settimana del 22 e 23 maggio 2027.
La finale è prevista il 2 giugno in una sede ancora da definire. Al termine della regular season, l’ultima classificata retrocederà in Serie A maschile per la stagione 2027-2028.
Gli orari indicati nel calendario potranno subire variazioni per esigenze televisive.
Prima giornata
Andata: 17 ottobre 2026, ore 15.30
Ritorno: 30 gennaio 2027, ore 14.30
- Fiamme Oro Rugby-Valorugby Emilia;
- Femi-CZ Rugby Rovigo Delta-Rugby Viadana 1970;
- Sitav Rugby Lyons-Rugby Parabiago 1948;
- Rangers Rugby Vicenza-Rugby Petrarca;
- Mogliano Veneto Rugby-Biella Rugby Club.
Seconda giornata
Andata: 24 ottobre 2026, ore 15.30
Ritorno: 6 febbraio 2027, ore 14.30
- Rugby Viadana 1970-Fiamme Oro Rugby;
- Rugby Parabiago 1948-Femi-CZ Rugby Rovigo Delta;
- Valorugby Emilia-Sitav Rugby Lyons;
- Biella Rugby Club-Rugby Petrarca;
- Rangers Rugby Vicenza-Mogliano Veneto Rugby.
Terza giornata
Andata: 14 novembre 2026, ore 15.30
Ritorno: 27 febbraio 2027, ore 14.30
- Fiamme Oro Rugby-Rugby Parabiago 1948;
- Rugby Petrarca-Femi-CZ Rugby Rovigo Delta;
- Sitav Rugby Lyons-Rangers Rugby Vicenza;
- Biella Rugby Club-Valorugby Emilia;
- Mogliano Veneto Rugby-Rugby Viadana 1970.
Quarta giornata
Andata: 28 novembre 2026, ore 14.30
Ritorno: 6 marzo 2027, ore 14.30
- Rangers Rugby Vicenza-Fiamme Oro Rugby;
- Femi-CZ Rugby Rovigo Delta-Sitav Rugby Lyons;
- Rugby Parabiago 1948-Rugby Petrarca;
- Valorugby Emilia-Mogliano Veneto Rugby;
- Rugby Viadana 1970-Biella Rugby Club.
Quinta giornata
Andata: 5 dicembre 2026, ore 14.30
Ritorno: 3 aprile 2027, ore 14.30
- Fiamme Oro Rugby-Femi-CZ Rugby Rovigo Delta;
- Rugby Petrarca-Sitav Rugby Lyons;
- Rugby Viadana 1970-Valorugby Emilia;
- Mogliano Veneto Rugby-Rugby Parabiago 1948;
- Biella Rugby Club-Rangers Rugby Vicenza.
Sesta giornata
Andata: 12 dicembre 2026, ore 14.30
Ritorno: 10 aprile 2027, ore 14.30
- Sitav Rugby Lyons-Fiamme Oro Rugby;
- Femi-CZ Rugby Rovigo Delta-Mogliano Veneto Rugby;
- Valorugby Emilia-Rugby Petrarca;
- Rangers Rugby Vicenza-Rugby Viadana 1970;
- Rugby Parabiago 1948-Biella Rugby Club.
Settima giornata
Andata: 19 dicembre 2026, ore 14.30
Ritorno: 17 aprile 2027, ore 14.30
- Rugby Petrarca-Fiamme Oro Rugby;
- Biella Rugby Club-Femi-CZ Rugby Rovigo Delta;
- Mogliano Veneto Rugby-Sitav Rugby Lyons;
- Rangers Rugby Vicenza-Valorugby Emilia;
- Rugby Viadana 1970-Rugby Parabiago 1948.
Ottava giornata
Andata: 16 gennaio 2027, ore 14.30
Ritorno: 24 aprile 2027, ore 15.30
- Fiamme Oro Rugby-Mogliano Veneto Rugby;
- Femi-CZ Rugby Rovigo Delta-Rangers Rugby Vicenza;
- Sitav Rugby Lyons-Biella Rugby Club;
- Rugby Viadana 1970-Rugby Petrarca;
- Rugby Parabiago 1948-Valorugby Emilia.
Nona giornata
Andata: 23 gennaio 2027, ore 14.30
Ritorno: 1° maggio 2027, ore 15.30
- Biella Rugby Club-Fiamme Oro Rugby;
- Valorugby Emilia-Femi-CZ Rugby Rovigo Delta;
- Rugby Viadana 1970-Sitav Rugby Lyons;
- Mogliano Veneto Rugby-Rugby Petrarca;
- Rangers Rugby Vicenza-Rugby Parabiago 1948.
Le date dei playoff
- Semifinali di andata: 15 e 16 maggio 2027;
- Semifinali di ritorno: 22 e 23 maggio 2027;
- Finale: 2 giugno 2027, sede da definire.
La Serie A Elite ripartirà dunque il 17 ottobre con il Valorugby chiamato a difendere lo scudetto e nove avversarie pronte a contendersi l’accesso ai playoff e alla finale del 2 giugno.