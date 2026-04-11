Sportface TVPrime
Sportface TVPrime
Rugby

Sei Nazioni femminile, Francia-Italia 40-7: Azzurre ko all’esordio

Redazione
-
France v Italy Women's Guinness Six Nations
GRENOBLE, FRANCE - APRIL 11: Alyssa D'Inca #13 of Italy runs with the ball during the Women's Guinness Six Nations 2026 match between France and Italy at Stade des Alpes on April 11, 2026 in Grenoble, France. (Photo by Catherine Steenkeste/Federugby via Getty Images) *** Local Caption *** Alyssa D'Inca

Buon primo tempo dell’Italia a Grenoble, ma nella ripresa le Bleus prendono il largo con cinque mete. Nel finale segna Buso.

Francia più concreta nella ripresa

Guinness Women’s Six Nations 2026
Italia femminile rugby esce sconfitta 40-7 contro la Francia femminile rugby nella prima giornata del torneo, disputata allo Stade des Alpes di Grenoble.

Nonostante un primo tempo equilibrato e combattuto, le Azzurre non sono riuscite a concretizzare le occasioni create, andando all’intervallo sotto 5-0 ma con diversi rimpianti per le opportunità non sfruttate.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Italia competitiva nei primi 40 minuti

La squadra guidata da Fabio Roselli parte con buon ritmo, mostrando solidità nel breakdown e mettendo pressione alle padrone di casa. L’Italia costruisce diverse azioni offensive nei 22 metri francesi, senza però trovare la meta.

A sbloccare il match è la Francia al 21’, con la marcatura di Grando per il 5-0, risultato con cui si chiude la prima frazione.

Le Bleus allungano nella ripresa

Nel secondo tempo la Francia aumenta l’intensità e trova subito la meta con Arbez trasformata per il 12-0. Le Bleus prendono progressivamente il controllo della gara segnando altre quattro mete con Brousseau, Feleu, Murie e Barrat, chiudendo il match sul 40-0.

Meta finale di Buso per l’Italia

Nel finale arriva la reazione dell’Italia con la meta di Buso, servita da un preciso cross-kick di Stevanin. D’Incà trasforma fissando il punteggio sul 40-7.

Nonostante il passivo, l’Italia ha mostrato buone trame di gioco nella prima parte di gara, su cui costruire il prosieguo del torneo.

Change privacy settings
×