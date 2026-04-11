Sei Nazioni femminile, Francia-Italia 40-7: Azzurre ko all’esordio

Buon primo tempo dell’Italia a Grenoble, ma nella ripresa le Bleus prendono il largo con cinque mete. Nel finale segna Buso.
Francia più concreta nella ripresa
Guinness Women’s Six Nations 2026
Italia femminile rugby esce sconfitta 40-7 contro la Francia femminile rugby nella prima giornata del torneo, disputata allo Stade des Alpes di Grenoble.
Nonostante un primo tempo equilibrato e combattuto, le Azzurre non sono riuscite a concretizzare le occasioni create, andando all’intervallo sotto 5-0 ma con diversi rimpianti per le opportunità non sfruttate.
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Italia competitiva nei primi 40 minuti
La squadra guidata da Fabio Roselli parte con buon ritmo, mostrando solidità nel breakdown e mettendo pressione alle padrone di casa. L’Italia costruisce diverse azioni offensive nei 22 metri francesi, senza però trovare la meta.
A sbloccare il match è la Francia al 21’, con la marcatura di Grando per il 5-0, risultato con cui si chiude la prima frazione.
Le Bleus allungano nella ripresa
Nel secondo tempo la Francia aumenta l’intensità e trova subito la meta con Arbez trasformata per il 12-0. Le Bleus prendono progressivamente il controllo della gara segnando altre quattro mete con Brousseau, Feleu, Murie e Barrat, chiudendo il match sul 40-0.
Meta finale di Buso per l’Italia
Nel finale arriva la reazione dell’Italia con la meta di Buso, servita da un preciso cross-kick di Stevanin. D’Incà trasforma fissando il punteggio sul 40-7.
Nonostante il passivo, l’Italia ha mostrato buone trame di gioco nella prima parte di gara, su cui costruire il prosieguo del torneo.