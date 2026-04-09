Sei Nazioni femminile, l’Italia debutta a Grenoble contro la Francia: la formazione scelta da Roselli

Il CT Fabio Roselli ha ufficializzato le 23 Azzurre per la sfida inaugurale del Guinness Women’s Six Nations 2026. Calcio d’inizio sabato 11 aprile alle 13.25 allo Stade des Alpes.

L’Italia femminile di rugby è pronta all’esordio nel Guinness Women’s Six Nations 2026. Il CT Fabio Roselli ha annunciato la formazione che affronterà la Francia sabato 11 aprile alle 13.25 allo Stade des Alpes di Grenoble, nella gara che apre il percorso delle Azzurre nel torneo.

Per la sfida contro la nazionale guidata dal nuovo commissario tecnico Ratier, Roselli sceglie una prima linea composta da Turani, Vecchini e Pilani, con Fedrighi e Duca in seconda linea. In terza linea spazio a Sgorbini, Ranuccini e alla capitana Elisa Giordano.

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La formazione titolare

In mediana agiranno Bitonci e Madia, mentre la coppia di centri sarà composta da Mannini e D’Incà. Nel triangolo allargato spazio a Granzotto, Muzzo e Ostuni Minuzzi.

In panchina figurano anche due esordienti: la tallonatrice Chiara Cheli e la seconda linea Elettra Costantini, MVP della finale di Serie A Elite Femminile.

Formazione Italia

Vittoria Ostuni Minuzzi Aura Muzzo Alyssa D’Incà Sara Mannini Francesca Granzotto Veronica Madia Alia Bitonci Elisa Giordano (capitana) Alissa Ranuccini Francesca Sgorbini Giordana Duca Valeria Fedrighi Alessia Pilani Vittoria Vecchini Silvia Turani

A disposizione

Chiara Cheli Gaia Maris Vittoria Zanette Elettra Costantini Beatrice Veronese Sofia Stefan Emma Stevanin Gaia Buso

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena con calcio d’inizio alle 13.25.

Il calendario dell’Italia nel torneo

Dopo l’esordio contro la Francia, il cammino delle Azzurre proseguirà con la trasferta di Galway contro l’Irlanda il 18 aprile. Seguiranno le sfide contro Scozia e Inghilterra a Parma, prima della chiusura del torneo in Galles il 17 maggio.

Il calendario delle Azzurre

11 aprile – Francia vs Italia, Grenoble

18 aprile – Irlanda vs Italia, Galway

25 aprile – Italia vs Scozia, Parma

9 maggio – Italia vs Inghilterra, Parma

17 maggio – Galles vs Italia, Cardiff