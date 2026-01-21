Rugby, ufficializzati i 33 convocati azzurri per il Sei Nazioni 2026 su Sky Sport

La Federazione Italiana Rugby e Sky Sport hanno svelato oggi nello Sky Campus di Milano i nomi dei 33 convocati azzurri per l’edizione 2026 del Guinness Sei Nazioni, al via il 5 febbraio allo Stade de France di Parigi. La partita inaugurale vedrà in campo i campioni in carica della Francia contro l’Irlanda.

Rugby, al via il Sei Nazioni: diretta su Sky e NOW

In arrivo uno spettacolo europeo ad alta intensità grazie alle performance di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia in diretta su Sky e in streaming su NOW, con le 5 gare degli azzurri visibili anche in chiaro su TV8 a partire da Italia-Scozia del 7 febbraio a Roma.

I 15 match di uno dei tornei rugbystici più prestigiosi al mondo saranno tutti in esclusiva live nella Casa dello Sport, che come sempre garantirà una copertura editoriale completa fatta di circa 100 ore tra eventi live e studi: non solo Guinness Sei Nazioni, tra febbraio e aprile in campo anche il Sei Nazioni Under 20 – dal 6/02, con la gara inaugurale tra Italia e Scozia a Treviso – e il Guinness Sei Nazioni Femminile al via l’11/04 a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi nell’arco dei tre mesi.

Rugby, i convocati azzurri per il Sei Nazioni

Nella Casa dello Sport, il CT degli Azzurri – al terzo torneo sulla panchina della Nazionale – ha ufficializzato la lista dei 33 convocati che si raduneranno domenica 25 gennaio a Verona per iniziare la preparazione in vista del debutto di sabato 7 febbraio all’Olimpico contro la Scozia. La sfida assegnerà i primi punti e la “Cuttitta Cup”, il trofeo in palio tra le due Nazionali in occasione degli scontri diretti nel Guinness Sei Nazioni.

Questi i convocati della squadra Nazionale:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 69 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints, 58 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 4 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 36 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 19 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 6 caps)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 36 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 58 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 8 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 67 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 14 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 33 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 49 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

David ODIASE (Zebre Parma, 3 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 38 caps)

Mediani di mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Mediani di apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 49 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Toulon, 49 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 17 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 34 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 7 caps)

Ali/Estremi

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 42 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 9 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 8 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)

La squadra che racconterà il Sei Nazioni su Sky Sport

Per il Guinness Sei Nazioni di Sky Sport scenderà in campo la migliore squadra di sempre: in campo Diego Dominguez (74 caps, miglior marcatore azzurro di sempre e uno dei sette giocatori ad aver superato i 1000 punti internazionali), Andrea De Rossi (32 caps, capitano al Sei Nazioni 2004), Pippo Frati (4 caps, allenatore), Alessandro Moscardi (44 caps, capitano al Sei Nazioni 2002) e Martin Castrogiovanni (119 caps in Nazionale)

I top match saranno affidati alla telecronaca di Francesco Pierantozzi, Moreno Molla seguirà giorno per giorno dal ritiro dell’Italia gli allenamenti della squadra e farà parte del team dei telecronisti insieme a Federico Fusetti e Paolo Malpezzi. A questa edizione l’Italia arriva con forti ambizioni e spinta da un movimento in grande crescita.

L’esordio degli Azzurri è in programma sabato 7 febbraio alle 15.10 allo Stadio Olimpico di Roma, contro la Scozia: l’appuntamento, in diretta su Sky Sport Uno, TV8 (in chiaro come tutti i 5 incontri dell’Italia nel torneo) e NOW, sarà preceduto da un ricco prepartita direttamente sul campo, condotto da Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Al termine della sfida non mancheranno le interviste, le analisi e i commenti con i protagonisti.