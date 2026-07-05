Rugby a 7, Italia ko in semifinale ad Amburgo: la Francia vince 33-14

Gli Azzurri cedono nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 dopo un primo tempo chiuso sul 14-14. Nel pomeriggio la finale per il terzo posto contro il Belgio.

Si ferma in semifinale il cammino dell’Italia nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di rugby a 7, in corso ad Amburgo, in Germania. Gli Azzurri sono stati battuti dalla Francia con il punteggio di 33-14, dopo una prima frazione chiusa in perfetto equilibrio sul 14-14.

La squadra guidata dall’head coach Matteo Mazzantini era partita bene, sorprendendo i transalpini nel primo tempo. Nella ripresa, però, la Francia ha cambiato passo e ha costruito il successo con tre mete che hanno indirizzato definitivamente la semifinale.

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Rugby a 7, Italia avanti due volte nel primo tempo

L’Italia comincia con grande intensità e trova subito la meta del 7-0, mettendo in difficoltà la Francia nelle prime battute del match.

I transalpini reagiscono al 3’, recuperano il pallone e vanno a segno per il 7-7. Gli Azzurri non si abbassano, tornano ad attaccare e al 5’ bucano in velocità la difesa avversaria, portandosi nuovamente avanti sul 14-7.

La Francia, però, resta agganciata alla partita e a tempo scaduto trova la seconda meta, quella che manda le squadre all’intervallo sul 14-14.

La Francia allunga nella ripresa

Nel secondo tempo la Francia passa per la prima volta in vantaggio al 2’. I transalpini vincono una touche e poi sorprendono in corsa la difesa italiana, firmando la meta del 21-14.

Poco dopo arriva un’altra azione nata da touche, ancora trasformata in una marcatura in velocità per il 28-14. L’Italia prova a restare nel match, ma perde il possesso dell’ovale e al 6’ la Francia chiude i conti con la meta del definitivo 33-14.

Italia-Belgio per il terzo posto

Gli Azzurri torneranno in campo nel pomeriggio per la finale per il terzo posto contro il Belgio.

La finale per il successo nel torneo vedrà invece di fronte Francia e Germania. Nell’altra semifinale, infatti, i tedeschi hanno superato il Belgio con il punteggio di 19-0.