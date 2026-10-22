Rugby su Sky e NOW: Connacht-Zebre, Benetton-Glasgow e USA-Italia femminile

Weekend ricco di appuntamenti tra United Rugby Championship e WXV Global Series. Venerdì 23 ottobre in campo le Zebre, sabato tocca al Benetton e alle Azzurre contro gli Stati Uniti.

Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con la quarta giornata dello United Rugby Championship e la seconda parte delle WXV Global Series.

Nel fine settimana saranno protagoniste le due franchigie italiane, Zebre e Benetton, oltre alla Nazionale femminile, impegnata contro gli Stati Uniti.

Connacht-Zebre venerdì sera

Ad aprire il programma sarà lo United Rugby Championship con le Zebre, attese venerdì 23 ottobre sul campo del Connacht.

La partita inizierà alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

La telecronaca sarà affidata a Moreno Molla, con il commento tecnico di Andrea De Rossi.

Sabato tocca al Benetton

Sabato 24 ottobre alle 16 sarà invece il momento del Benetton, che ospiterà il Glasgow.

Anche questa sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con telecronaca di Francesco Pierantozzi e commento di Federico Fusetti.

Le Azzurre sfidano gli Stati Uniti

Spazio anche alla Nazionale italiana femminile nelle WXV Global Series.

Le Azzurre affronteranno gli USA sabato 24 ottobre alle 22.15, con diretta su Sky Sport Arena e NOW.

La telecronaca sarà di Paolo Malpezzi, con il commento tecnico di Federico Fusetti.

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Il programma del weekend

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.45 – Connacht-Zebre

Sky Sport Arena

Telecronaca Moreno Molla, commento Andrea De Rossi

Sabato 24 ottobre

Ore 16.00 – Benetton-Glasgow

Sky Sport Arena

Telecronaca Francesco Pierantozzi, commento Federico Fusetti

Sabato 24 ottobre

Ore 22.15 – WXV Global Series: USA-Italia

Sky Sport Arena

Telecronaca Paolo Malpezzi, commento Federico Fusetti

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