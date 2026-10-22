MotoGP, a Phillip Island riparte la corsa al titolo: Martin e Marquez separati da due punti

Il Mondiale arriva al GP d’Australia con i due spagnoli vicinissimi e Bezzecchi ancora in corsa. L’incognita meteo può condizionare il weekend: nella notte tra giovedì e venerdì le prime prove.

La corsa al titolo della MotoGP riparte da Phillip Island con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena due punti. Alle loro spalle Marco Bezzecchi prova ancora a riaprire i giochi, mentre sul Gran Premio d’Australia incombe anche l’incognita del meteo.

Dopo Mandalika, le distanze tra Martin e Marquez sono rimaste invariate, mentre Bezzecchi ha recuperato due punti su entrambi. Il fine settimana australiano si annuncia quindi decisivo nella lotta al Mondiale.

Martin: «Importante finire entrambe le gare»

Jorge Martin arriva a Phillip Island con l’obiettivo di gestire con lucidità il proprio vantaggio.

«L’Indonesia fa parte del passato, siamo davvero concentrati su Phillip Island. Mi sento veloce e pronto per quello che verrà», ha spiegato il leader del Mondiale.

Il possibile arrivo della pioggia impone però cautela: «A quanto pare pioverà anche, per cui è importante finire entrambe le gare. Se riusciamo a guadagnare qualche punto su Marc è sempre un bene, ma il mio obiettivo è fare una buona prestazione e cercare di essere intelligente».

Marquez: «Le Aprilia saranno molto competitive»

Marc Marquez arriva in Australia dopo aver limitato i danni in Indonesia.

«Abbiamo conquistato gli stessi punti di Martin e abbiamo perso solo due punti rispetto a Bezzecchi su un circuito dove ero arrivato con parecchi dubbi», ha sottolineato.

Phillip Island potrebbe offrire nuove opportunità, ma il pilota Ducati non sottovaluta il potenziale delle Aprilia: «È un circuito molto veloce su cui le Aprilia si esprimevano già benissimo l’anno scorso, quindi mi aspetto che quest’anno siano estremamente competitive».

Bezzecchi non molla

Marco Bezzecchi continua a credere nella rimonta, pur riconoscendo la difficoltà dell’impresa.

«Riprendere Martin e Marquez? Sicuramente è molto difficile perché sono entrambi molto veloci, ma questo non vuol dire che cambierò il mio modo di lavorare. Continuerò a provarci fino alla fine».

Tra i piloti da seguire anche Raul Fernandez, già vincitore a Phillip Island della sua prima gara in MotoGP. Lo spagnolo dovrà però fare i conti con un problema fisico: «Non sono al 100% e dovrò capire con il team come gestirmi», ha spiegato riferendosi al dito infortunato.

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Bezzecchi sul Qatar: «Prima viene la sicurezza»

Resta anche l’incertezza sul Gran Premio del Qatar. Bezzecchi ha ribadito la propria posizione: «Se la garantiscono, ci fidiamo e andiamo in Qatar, altrimenti ci adatteremo e non andremo».

Gli orari del GP d’Australia

L’attività in pista comincerà nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre.

Venerdì 23 ottobre

Ore 1.45 – Prove libere 1

Ore 6.00 – Practice

Sabato 24 ottobre

Ore 1.10 – Prove libere 2

Ore 2.15 – Qualifiche

Ore 6.00 – Sprint Race

Domenica 25 ottobre

Ore 4.00 – Gara

Con il Mondiale ancora apertissimo, Phillip Island si prepara così a diventare un altro passaggio chiave nella sfida tra Martin, Marquez e Bezzecchi.