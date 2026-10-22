Napoli-Roma gratis su DAZN: il big match del Maradona visibile anche senza abbonamento

La sfida di sabato 24 ottobre alle 18 sarà la prima partita di Serie A scelta da DAZN per la visione gratuita nella stagione 2026-2027. Per accedere basterà registrare un account: previsto un limite di circa due milioni di utenti non abbonati.

Napoli-Roma sarà visibile gratuitamente su DAZN anche per chi non possiede un abbonamento. Il big match dell’ottava giornata di Serie A, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona, è la prima partita scelta dalla piattaforma per la visione gratuita nella stagione 2026-2027.

DAZN rinnova così l’iniziativa avviata due anni fa con la prima gara del massimo campionato italiano trasmessa gratuitamente in diretta streaming. Nell’arco di ogni stagione potranno essere proposte con questa modalità fino a un massimo di cinque partite di Serie A Enilive sulle 380 complessive.

Napoli-Roma gratis su DAZN: come vedere la partita

Per seguire Napoli-Roma senza abbonamento sarà necessario collegarsi a DAZN e accedere alla sezione “FreeZone Days”. Da lì si potrà selezionare l’opzione “Registrati Gratis”, inserire il proprio indirizzo e-mail e completare la creazione dell’account.

Una volta effettuata la registrazione sarà possibile vedere gratuitamente la partita, compreso l’intrattenimento pre e post gara.

La procedura sarà disponibile anche sulle Smart TV. In questo caso bisognerà aprire l’app DAZN, selezionare “FreeZone Days”, inquadrare con lo smartphone il QR Code mostrato sullo schermo e completare la registrazione inserendo il proprio indirizzo e-mail.

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Accesso gratuito fino a circa due milioni di utenti

DAZN consiglia agli utenti interessati di registrarsi in anticipo, verificare di avere installato o aggiornato l’applicazione e collegarsi con sufficiente anticipo rispetto al calcio d’inizio.

Per gli abbonati non cambierà nulla e l’accesso alla diretta avverrà normalmente. Per gli account gratuiti, invece, la visione della partita sarà disponibile fino a un massimo di circa due milioni di utenti.

Napoli-Roma sabato alle 18

La sfida del Maradona metterà di fronte il Napoli, reduce dalla vittoria ottenuta in Champions League, e la Roma di Gasperini, tornata al successo in campionato e attualmente terza in classifica a due punti da Inter e Lazio.

Per i tifosi sarà dunque possibile seguire Napoli-Roma sabato 24 ottobre alle ore 18 anche senza sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.