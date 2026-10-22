Scherma, dominio azzurro nei ranking mondiali: Favaretto, Batini ed Errigo ai primi tre posti nel fioretto

Cinque italiane nella top 10 del fioretto femminile dopo la prima tappa di Coppa del Mondo. Alberta Santuccio resta numero 1 nella spada, mentre l’Italia guida anche le classifiche a squadre del fioretto maschile e femminile.

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista nei ranking mondiali della scherma. Le nuove classifiche internazionali, aggiornate dopo la prima tappa di Coppa del Mondo della stagione 2026-2027, fotografano in particolare il dominio azzurro nel fioretto femminile e confermano Alberta Santuccio al vertice della spada.

Fioretto femminile, podio mondiale tutto italiano

Il podio interamente azzurro conquistato a Takamatsu City, in Giappone, si riflette anche sul ranking internazionale.

Martina Favaretto conserva il primo posto della classifica mondiale, davanti a Martina Batini, seconda, mentre Arianna Errigo sale fino alla terza posizione.

La presenza italiana nella top 10 è ancora più ampia: Anna Cristino occupa il sesto posto e Alice Volpi il decimo. Sono dunque cinque le azzurre tra le prime dieci fiorettiste al mondo.

Macchi terzo nel fioretto maschile

Nel fioretto maschile, guidato dal ceco Alexander Choupenitch, Filippo Macchi guadagna la terza posizione.

Subito alle sue spalle c’è Guillaume Bianchi, quarto, mentre Tommaso Marini e Tommaso Martini occupano rispettivamente il 12° e il 13° posto. L’Italia porta così quattro atleti tra i primi sedici del ranking.

Santuccio resta numero 1 nella spada

Nella spada femminile continua il regno di Alberta Santuccio. La vincitrice della Coppa del Mondo 2025-2026, grazie anche al bronzo conquistato nella tappa inaugurale di Casablanca, mantiene la leadership della graduatoria mondiale.

Giulia Rizzi è sesta, mentre Roberta Marzani, dopo il successo ottenuto in Marocco, sale fino alla 25ª posizione.

Tra gli uomini comanda l’egiziano Mohamed Elsayed, ma alle sue spalle l’Italia piazza tre atleti nelle prime otto posizioni: Simone Mencarelli è terzo, Matteo Galassi quarto e Davide Di Veroli ottavo.

Sciabola, Battiston nella top 10

Nella sciabola femminile, guidata dalla russa Yana Egorian, la migliore italiana è Michela Battiston, attualmente nona.

Tra gli uomini, con il francese Sebastien Patrice al comando, il primo degli azzurri è invece Cosimo Bertini, al 22° posto.

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Italia prima al mondo nel fioretto a squadre

Ottimi riscontri anche nelle classifiche per nazioni. L’Italia è numero 1 al mondo sia nel fioretto femminile sia in quello maschile.

Nella spada femminile gli azzurri occupano il secondo posto alle spalle della Corea, mentre la squadra maschile è quarta in una graduatoria guidata dal Kazakistan.

Nella sciabola, infine, la Francia comanda entrambe le classifiche: l’Italia è ottava tra le donne e nona tra gli uomini.