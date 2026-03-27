Rugby internazionale su Sky e NOW: Benetton e Zebre in campo nello United Rugby Championship

Fine settimana di grande rugby su Sky Sport Arena: Warriors-Benetton e Zebre-Ulster per lo United Rugby Championship, mentre il Top 14 propone Stade Français-Clermont.

Prosegue la programmazione del grande rugby internazionale su Sky e in streaming su NOW, con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati ai principali campionati europei per club.

Lo United Rugby Championship arriva alla 14ª giornata con due impegni che vedono protagoniste le franchigie italiane. Oggi, venerdì 27 marzo alle ore 20.45 su Sky Sport Arena, il Benetton Rugby affronta in trasferta i Warriors in una sfida importante per il prosieguo della stagione. Domani, sabato 28 marzo alle 20.45, toccherà invece alle Zebre scendere in campo davanti al proprio pubblico per affrontare l’Ulster, sempre in diretta su Sky Sport Arena.

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Il weekend si completa con il Top 14 francese, giunto alla 20ª giornata. Domenica 29 marzo alle ore 21.05 spazio alla sfida tra Stade Français e Clermont, anch’essa trasmessa su Sky Sport Arena.

Su Sky Sport 24 saranno disponibili notizie, interviste e highlights delle partite, mentre aggiornamenti e contenuti dedicati saranno pubblicati anche sui canali social ufficiali di Sky Sport e sul sito skysport.it, oltre che sulla app Sky Sport.

Programmazione del weekend

Venerdì 27 marzo

Ore 20.45

Warriors-Benetton

Telecronaca: Moreno Molla e Federico Fusetti

Sky Sport Arena

Sabato 28 marzo

Ore 20.45

Zebre-Ulster

Telecronaca: Paolo Malpezzi

Commento: Andrea De Rossi

Sky Sport Arena

Domenica 29 marzo

Ore 21.05

Stade Français-Clermont

Telecronaca: Francesco Pierantozzi

Commento: Andrea De Rossi

Sky Sport Arena