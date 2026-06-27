Campionati Italiani U18 a Grosseto: programma intenso e tutto da seguire su Sportface TV

Grosseto si prepara ad accogliere i Campionati Italiani su pista U18, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno 2026. Una due giorni ricca di fare, finali e giovani talenti pronti a mettersi in mostra sulla scena Nazionale. Il programma ufficiale FIDAL prevede un calendario molto fitto e soggetto a possibili modifiche organizzative. Tutto l’evento potrà essere seguito su Sportface TV.

Sabato 27 giugno; sprint, ostacoli, salti e marcia

La prima giornata si è aperta alle 9.30 con l’asta femminile, mentre tra le prime gare martello, alto e batterie dei 100 metri. Le finali dei 100 sono previste alle 12.30 per gli uomini e alle 12.40 per le donne.

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Nel pomeriggio spazio ai 400 ostacoli, ai 1500 metri, ai 2000 siepi, ai concorsi di lungo, peso, giavellotto e martello, oltre alle staffette 4×100. Chiusura dedicata alla marcia 5000 metri, con gara maschile alle 19.10 e femminile alle 20.15.

Domenica 28 giugno: finali e staffette per chiudere il weekend

Il programma di domani scatterà presto, alle 8.30, con i 3000 metri maschili, seguiti poco dopo dalla prova femminile. In mattinata spazio anche a 800 metri, asta, triplo, alto, disco, giavellotto e batterie degli ostacoli.

Dalle 13.25 inizierà la fase più calda, con le finali di 400 ostacoli, 400 metri, 200 metri, 110 ostacoli e 100 ostacoli. Il sipario calerà con le staffette 4×400, previste alle 15.00 per gli uomini e alle 15.40 per le donne.