Micheli si conferma campione italiano dei Superleggeri: rivivi le emozioni su Italia Boxe TV

Giacomo Micheli resta sul trono italiano dei Superleggeri. Sul ring del Cinecittà Bettini Sport Village di Roma, il pugile ha superato AlessandroFersula per verdetto unanime, confermandosi campione nazionale di categoria. Un match intenso, organizzato dalla Sabbatini & Spagnoli Prod. in collaborazione con la Quadraro Gym, le cui emozioni potranno essere rivissute grazie al Live Replay su Italia Boxe TV, disponibile sulla piattaforma Sportface.

Micheli avanti ai punti contro un Fersula mai domo

La sfida ha premiato Micheli con un perfetto netto da parte dei giudici: 97-94, 98-92 e 99-91. Numeri che raccontano la superiorità del campione, ma anche la resistenza di un Alessandro Fersula definito “mai domo” dalla Federazione.

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Micheli ha saputo gestire il match con lucidità, confermando solidità, continuità e capacità di controllare i momenti più delicati dell’incontro. Una prova da campione in carica, che ha lanciato un messaggio chiaro a tutti gli altri sfidanti.

Cintura, premio e una serata da ricordare

Oltre alla conferma del titolo italiano, Micheli ha ricevuto anche una borsa sportiva da 2.000 euro, messa a disposizione da Road To Glori, partner della FPI. La serata romana ha così celebrato non solo il valore tecnico del campione, ma anche la crescita del movimento professionistico italiano.

Per chi non avesse seguito l’evento dal vivo, resta la possibilità di recuperare ogni passaggio decisivo, ogni scambio e ogni emozione grazie al Live Replay su Italia Boxe TV.