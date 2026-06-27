GP Austria, sabato decisivo al RedBull Ring: FP3 e qualifiche per disegnare la griglia

Il weekend del GP d’Austria 2026 entra nel vivo con la giornata di sabato 27 giugno, dedicata alla terza sessione di prove libere e soprattutto alle qualifiche. Sul circuito di Spielberg, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1, team e piloti dovranno trovare rapidamente il miglior assetto su una pista breve, veloce e molto particolare: 4,326 km, dieci curve, saliscendi, frenate brusche e continue accelerazioni.

Antonelli davanti, Ferrari chiama alla reazione

Il venerdì ha sorriso a Kimi Antonelli, risultato più veloce nelle prove libere. Le condizioni al Red Bull Ring sono state impegnative, con temperature molto alte: fino a 35 gradi nell’aria e 53 sull’asfalto.

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Tutte le mescole sono state utilizzate nelle prime due sessioni, segno di un lavoro intendo da parte della squadre. La Ferrari invece, dovrà cambiare passo: la Rossa ha faticato sia sul giro secco sia nel long rum, mostrando problemi di bilanciamento che richiederanno interventi importanti prima delle qualifiche.

Orari TV e streaming: qualifiche anche su TV8 in differita

Il programma prevede le FP3 dalle 12.30 alle 13.30, mentre le qualifiche scatteranno alle 16.00 e termineranno alle 17.00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con streaming su Sky Go e NOW.

In chiaro, TV8 proporrà soltanto la differita delle qualifiche, in programma dalle 18.30.