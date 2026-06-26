Settecolli, Sara Curtis da record europeo: Cerasuolo e Pilato fanno sorridere l’Italia

La prima giornata di finali del 62^ Trofeo Settecolli regala subito grandi emozioni nella piscina del Foro Italico. La copertina è tutta per Sara Curtis, protagonista di una prestazione straordinaria nei 50 dorso. Sugli spalti accanto al presiedete FIN Paolo Barelli, era presente anche la presidente del Consiglio Meloni, in un pomeriggio che ha accesso l’entusiasmo del pubblico romano.

Curtis riscrive la storia, pass europei per gli azzurri

Dopo il record italiano firmato in batteria con 27″23, Sara Curtis ha fatto ancora meglio in finale, vincendo con il nuovo record europeo di 27″07. L’azzurra ha migliorato il precedente 27″10 dell’olandese Kira Toussaint, nuotando il secondo tempo mondiale stagionale e il quinto di sempre.

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Alle sue spalle Costanza Cocconcelli, seconda in 27″83, ha centrato il pass europeo, così come Francesco Lazzari nei 50 dorso maschili con 24″69. Nei 400 stile libero, tripletta azzurra e qualificazione continentale per Marco De Tullio, Alessandro Ragaini e Luca De Tullio.

Cerasuolo batte Viberti, Pilato torna protagonista

Nei 50 rana maschili brilla Simone Cerasuolo, vincitore in 26″63 davanti a Ludovico Viberti, secondo in 26″74 e qualificato agli Europei. Più indietro Nicolò Martinenghi, quinto in 27″07.

Nei 100 rana femminili arriva la risposta di Benedetta Pilato, prima in 1’05″85 e qualificata anche sulla distanza olimpica: un crono di valore mondiale, vicino al personale e al record italiano. In chiusura, applausi per Simona Quadarella, dominatrice dei 1500 stile libero in 15’46″19, miglior tempo europeo dell’anno.