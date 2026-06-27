Coppa Italia Speed a Mezzolombardo: finali live su Sportface TV

La Coppa Italia Speed 2026 fa tappa a Mezzolombardo, dove oggi, sabato 27 giugno, lo Speed Climbing Stadium del Parco Dalla Brida ospiterà la terza prova del circuito Senior e U17. Sarà una giornata ad altissima intensità, con 58 atleti in gara tra Senior, U21, U19 e U17. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta streaming su Sportface TV tramite il canale Climbing TV.

Zurloni, Colli e gli azzurri verso Cracovia

Tra i protagonisti più attesi ci saranno diversi atleti del Team azzurro, prossimamente impegnati a Cracovia nelle World Climbing Series. Riflettori su Matteo Burloni, campione italiano ed ex campione del mondo, ma anche su Luca Robbiati, leader della classifica di Coppa, Alessandro Boulos, Gian Luca Zodda, Francesco Ponzinibio e Marco Rontini.

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Al femminile la sfida sarà guidata da nomi di grande livello come Beatrice Colli, primatista italiana, Giulia Randi, attuale leader di Coppa, Agnese Fiorio, Sara Strocchi, Eva Mengoli ed Emma Campa.

U17 agguerriti e programma serale

Grande attesa anche per la categorie U17, con giovani promesse pronte a mettersi inostra. Tra i ragazzi spiccano Jacopo Titi, campione italiano e leader del ranking, Elio Cottini Pellizzoli, Giorgio Villa, Giacomo Buscaini e Samuele Erra.

Al femminile occhi su Elisa Lusetti, Rebecca Belardinelli, Carolina Mariani, Aurora Marie Arezzo e Carolina Giusto. Il programma partirà alle 18.30 con le qualifiche, prima maschili e poi femminili. Alle 19.45 spazio alle finali U17, mentre alle 20.30 toccherà alle finali Senior, tutte da seguire su Sportface TV.