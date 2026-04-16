Rugby in tv, weekend internazionale su Sky: Sei Nazioni Femminile, URC e Top 14

Dal 17 al 19 aprile su Sky e NOW un ricco programma con Irlanda-Italia nel Sei Nazioni Femminile, le sfide delle italiane nello United Rugby Championship e il derby parigino Racing 92-Stade Français.

Un fine settimana di grande rugby internazionale è in programma su Sky e in streaming su NOW, con un calendario che unisce competizioni europee di primo piano e il Sei Nazioni Femminile. Dal 17 al 19 aprile spazio allo United Rugby Championship, al torneo internazionale femminile e al Top 14 francese, con le squadre italiane protagoniste e diverse sfide di alto livello.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Si parte venerdì 17 aprile con lo United Rugby Championship: alle 20.45 le Zebre affrontano in trasferta Edimburgo in una partita importante per il cammino stagionale della franchigia italiana. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Arena con la telecronaca di Moreno Molla e il commento di Andrea De Rossi.

Sabato 18 aprile è la giornata più ricca di appuntamenti, a cominciare dal Sei Nazioni Femminile. Alle 14.30 si affrontano Scozia e Inghilterra, mentre alle 16.35 è in programma Galles-Francia, entrambe su Sky Sport Arena. Alle 18.40 riflettori puntati su Irlanda-Italia, sfida valida per la seconda giornata del torneo che si disputerà al The Sportsground di Galway. La telecronaca sarà affidata a Paolo Malpezzi con il commento tecnico di Federico Fusetti.

In serata torna lo United Rugby Championship con Benetton-Munster, in programma alle 20.45 su Sky Sport Max. Il match vedrà la formazione italiana impegnata contro una delle squadre più competitive del torneo, con telecronaca di Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi.

Il weekend si chiude domenica 19 aprile con il Top 14 francese: alle 21.05, su Sky Sport Arena, il derby parigino tra Racing 92 e Stade Français, raccontato da Francesco Pierantozzi con il commento tecnico di Andrea De Rossi.

Su Sky Sport 24 saranno disponibili aggiornamenti, interviste e highlights delle partite, mentre contenuti e approfondimenti saranno pubblicati anche sui canali social ufficiali Sky Sport e sulle piattaforme digitali del gruppo.

Programmazione completa

Venerdì 17 aprile

20.45 Edimburgo-Zebre – Sky Sport Arena

Sabato 18 aprile

14.30 Scozia-Inghilterra – Sky Sport Arena

16.35 Galles-Francia – Sky Sport Arena

18.40 Irlanda-Italia – Sky Sport Arena

20.45 Benetton-Munster – Sky Sport Max

Domenica 19 aprile

21.05 Racing 92-Stade Français – Sky Sport Arena