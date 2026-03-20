Rugby in tv, weekend internazionale su Sky: in campo Zebre e Benetton

United Rugby Championship e Top 14: programma e orari delle partite

Fine settimana ricco di appuntamenti per gli appassionati di rugby, con il grande spettacolo internazionale in diretta su Sky e in streaming su NOW. Riflettori puntati sulle competizioni per club europee, con le squadre italiane impegnate nello United Rugby Championship e il meglio del Top 14 francese.

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Zebre e Benetton protagoniste nello United Rugby Championship

La 13ª giornata dello United Rugby Championship propone due sfide importanti per le franchigie italiane.

Si parte venerdì 20 marzo alle 20.45 con la trasferta delle Zebre in Galles contro gli Scarlets, match trasmesso su Sky Sport Max con telecronaca di Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi.

Sabato 21 marzo alle 16 sarà invece il turno del Benetton Rugby, che giocherà in casa contro gli Ospreys, sempre su Sky Sport Max, con la telecronaca di Paolo Malpezzi e Federico Fusetti.

Domenica il big match del Top 14

Il weekend si chiude con il grande rugby francese. Domenica 22 marzo alle 21.05 spazio alla sfida tra Bordeaux e Tolosa, valida per la 19ª giornata del Top 14, in diretta su Sky Sport Max.

La telecronaca sarà affidata a Francesco Pierantozzi, con il commento tecnico di Andrea De Rossi.

Copertura completa su Sky Sport

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