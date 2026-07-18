Rugby in tv oggi, Australia-Italia su Sky e TV8: il programma della Nations Championship

Gli Azzurri affrontano i Wallabies alle 12.10 su Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NOW e tv8.it. Su Sky anche gli altri cinque incontri della terza giornata.

Grande giornata di rugby oggi, sabato 18 luglio, su Sky e in streaming su NOW con la terza giornata della Nations Championship 2026.

Il match più atteso per il pubblico italiano è Australia-Italia, ultimo test match estivo degli Azzurri, in programma alle ore 12.10. La sfida contro i Wallabies sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

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Australia-Italia oggi su Sky Sport Uno e TV8

L’Italia chiude la propria serie di test estivi contro l’Australia.

La partita sarà raccontata su Sky Sport Uno dalla telecronaca di Francesco Pierantozzi, con il commento tecnico di Andrea De Rossi.

Per gli appassionati sarà disponibile anche la diretta in chiaro su TV8.

Nations Championship, tutta la terza giornata su Sky e NOW

La Casa dello Sport seguirà l’intero terzo turno della Nations Championship, con sei incontri internazionali distribuiti lungo tutta la giornata.

Si parte alle 9.10 con Nuova Zelanda-Irlanda su Sky Sport Uno, per poi proseguire alle 10.40 con Giappone-Francia su Sky Sport Arena.

Dopo Australia-Italia, il pomeriggio proporrà Fiji-Scozia alle 15.10 su Sky Sport 251 e Sudafrica-Galles alle 17.40 su Sky Sport Uno.

A chiudere il programma sarà Argentina-Inghilterra, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno.

Risultati, highlights e aggiornamenti

Oltre alle dirette tv e streaming, il rugby sarà protagonista anche su SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali, con risultati, classifiche, notizie e highlights della terza giornata.

Il programma di oggi, sabato 18 luglio

Ore 9.10

Nuova Zelanda-Irlanda

Telecronaca di Paolo Malpezzi, commento di Pippo Frati

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Ore 10.40

Giappone-Francia

Telecronaca di Matteo Viscardi, commento di Maurizio Vancini

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Ore 12.10

Australia-Italia

Telecronaca di Francesco Pierantozzi, commento di Andrea De Rossi

Diretta tv: Sky Sport Uno, TV8

Diretta streaming: Sky Go, NOW, tv8.it

Ore 15.10

Fiji-Scozia

Telecronaca di Matteo Viscardi, commento di Andrea De Rossi

Diretta tv: Sky Sport 251

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Ore 17.40

Sudafrica-Galles

Commento di Federico Fusetti

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Ore 21.00

Argentina-Inghilterra

Telecronaca di Francesco Pierantozzi, commento di Diego Dominguez

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go, NOW