Rugby, finale Top 14 Tolosa-Montpellier: diretta Sky e NOW

Sabato 27 giugno alle 21 allo Stade de France di Saint-Denis si assegna lo Scudo Brennus: Tolosa-Montpellier sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Il grande rugby internazionale torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con la finale del Top 14, il campionato francese di rugby.

Domani, sabato 27 giugno, allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi, andrà in scena l’atto conclusivo della stagione. A contendersi il titolo saranno Tolosa e Montpellier, in una sfida che metterà in palio lo Scudo Brennus, assegnato alla squadra campione di Francia.

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Tolosa-Montpellier, finale del Top 14 su Sky Sport Arena

La finale tra Tolosa e Montpellier sarà trasmessa in diretta sabato 27 giugno alle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

La telecronaca del match sarà affidata a Francesco Pierantozzi, con il commento tecnico di Federico Fusetti.

Rugby su Sky: news, highlights e approfondimenti

La copertura della finale del Top 14 sarà accompagnata anche da Sky Sport 24, con notizie, interviste e highlights della partita.

Il grande rugby sarà inoltre protagonista sui canali social ufficiali di @SkySport, sul sito skysport.it e sulla App Sky Sport.

La finale del Top 14 su Sky e NOW

Sabato 27 giugno

Ore 21

Tolosa-Montpellier

Telecronaca: Francesco Pierantozzi

Commento: Federico Fusetti

Diretta tv: Sky Sport Arena

Streaming: NOW