Mondiali canoa polo 2026, Italia ancora imbattuta: Nuova Zelanda battuta 5-2

Quinta vittoria consecutiva per gli azzurri a Duisburg. Dopo il 2-0 al Portogallo, arriva anche il successo sulla Nuova Zelanda: Italia a punteggio pieno nel Gruppo O insieme alla Germania.

Continua senza sconfitte il cammino dell’Italia maschile ai Campionati Mondiali 2026 di canoa polo di Duisburg. Gli azzurri conquistano la quinta vittoria consecutiva nel torneo superando la Nuova Zelanda per 5-2 nella seconda fase.

Dopo il 2-0 ottenuto contro il Portogallo nella prima partita del nuovo raggruppamento, la Nazionale resta così a punteggio pieno nel Gruppo O.

Italia-Nuova Zelanda 5-2, azzurri in rimonta

La partita non era iniziata nel modo migliore per l’Italia, finita in svantaggio dopo 6’48” per effetto della rete di Liam Frost.

La risposta azzurra è stata però immediata e travolgente. Nel giro di meno di otto minuti l’Italia ha ribaltato completamente la sfida realizzando cinque reti consecutive.

Protagonista Paolo Messina, autore di una doppietta. A completare il parziale sono stati Alessandro Schiano di Cola, Fabrizio Massa e Andrea Bertelloni.

Con il risultato ormai indirizzato, quasi allo scadere è arrivato il secondo gol della Nuova Zelanda con Phillip Massarotto, che ha fissato il punteggio sul definitivo 5-2.

Gruppo O, Italia e Germania in testa

Con questo successo l’Italia sale a 6 punti e condivide il primo posto nel Gruppo O con la Germania, padrona di casa, che ha battuto nettamente la Svizzera per 6-0.

Nell’altro incontro del raggruppamento la Polonia ha superato il Portogallo per 6-2, salendo a quota 3.

Portogallo e Nuova Zelanda restano invece ferme a zero punti. La lotta per le prime due posizioni diventa quindi sempre più importante: saranno infatti soltanto le prime due classificate del Gruppo O a conquistare l’accesso alle semifinali, dove incroceranno le migliori due del Gruppo P.

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Oggi la Polonia, domani Svizzera e Germania

Il programma dell’Italia prosegue già oggi, venerdì 18 settembre, con lo scontro diretto contro la Polonia, partita importante nella corsa alla qualificazione.

Domani, sabato 19 settembre, gli azzurri completeranno invece il proprio cammino nella seconda fase affrontando prima la Svizzera e successivamente la Germania.

L’Italia arriva a questi appuntamenti ancora imbattuta e con cinque successi consecutivi dall’inizio del Mondiale.