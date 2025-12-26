Rugby femminile, raduno congiunto a Roma: convocate e invitate Azzurre e U21 dal 3 al 6 gennaio

Al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” si incontrano Nazionale Femminile e U21: 45 atlete per un lavoro condiviso che unisce esperienza e giovani prospettive in vista del 2026.

Nazionale Femminile e U21 insieme: un progetto condiviso per il 2026

La Nazionale Femminile Italiana di rugby apre il nuovo anno con una novità importante. Dal 3 al 6 gennaio 2026, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, è in programma un raduno congiunto che coinvolgerà la Nazionale maggiore e la Nazionale U21 Femminile di rugby.

La lista delle convocate è stata ufficializzata dal Commissario Tecnico Fabio Roselli e dal Responsabile Tecnico dell’U21 Diego Saccà, insieme ai rispettivi staff.

Un gruppo unico tra esperienza e futuro

Per la prima volta i due gruppi lavoreranno fianco a fianco: 45 atlete complessive, tra convocate e invitate, con l’obiettivo di mettere a sistema l’esperienza delle seniores e l’energia delle più giovani. Un passaggio strategico in vista di un 2026 ricco di impegni internazionali per entrambe le selezioni.

Il raduno rappresenta il naturale sviluppo del lavoro svolto nei Day Camp del 21 dicembre a Parma, Padova e Napoli, durante i quali lo staff aveva già avviato un confronto mirato con le atlete di interesse nazionale, sia a livello seniores che juniores.

Atlete convocate

Natascia Aggio (Valsugana Rugby Padova)

Francesca Andreoli (Rugby Colorno)

Alia Antonietta Bitonci (Valsugana Rugby Padova)

Teresa Sofia Blaskovic (Villorba Rugby)

Gaia Buso (Villorba Rugby)

Sofia Catellani (Section Paloise Rugby)

Elisa Cecati (Stade Rennais Rugby)

Chiara Cheli (Rugby Colorno)

Angelica Cittadini (Stade Rennais Rugby)

Greta Copat (Villorba Rugby)

Elettra Costantini (Valsugana Rugby Padova)

Alyssa D’Incà (Blagnac Rugby)

Gaia Dosi (Rugby Colorno)

Elena Errichiello (Unione Rugby Capitolina)

Valeria Fedrighi (Rugby Colorno)

Silvia Fent (Benetton Rugby Treviso)

Alice Fortuna (Valsugana Rugby Padova)

Alessandra Lucrezia Frangipani (Villorba Rugby)

Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova)

Francesca Granzotto (Exeter Chiefs)

Rubina Emma Grassi (RC Toulon)

Mascia Jelic (Rugby Colorno)

Veronica Madia (Blagnac Rugby)

Antonella Maione (Neapolis Campania Felix)

Sara Mannini (Rugby Colorno)

Gaia Maris (Valsugana Rugby Padova)

Lucie Jeanne Moioli (Montpellier Hérault Rugby)

Aura Muzzò (LOU Rugby)

Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova)

Alessia Pilani (Stade Bordelais Rugby)

Alissa Ranuccini (LOU Rugby)

Gabriella Serio (Rugby Colorno)

Francesca Sgorbini (ASM Clermont Rugby)

Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova)

Desiree Spinelli (Benetton Rugby Treviso)

Sofia Stefan (RC Toulon)

Emma Stevanin (Valsugana Rugby Padova)

Margherita Tonellotto (Valsugana Rugby Padova)

Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice Veronese (RC Toulon)

Vittoria Zanette (LOU Rugby)

Vittoria Zeni (Valsugana Rugby Padova)

Atlete invitate

Nicole Mastrangelo (Unione Rugby Capitolina)

Sara Negroni (Unione Rugby Capitolina)

Lavinia Pratichetti (Unione Rugby Capitolina)

Un laboratorio tecnico verso gli impegni internazionali

Il raduno romano consentirà a Roselli e Saccà di sperimentare soluzioni tecniche, rafforzare i principi di gioco comuni e consolidare il percorso di crescita condiviso tra Nazionale maggiore e U21. Un passaggio chiave per costruire continuità e profondità in vista delle prossime competizioni ufficiali.