Junior World Championship, l’Italia U20 cade all’esordio: Scozia avanti 38-32, doppio bonus per gli Azzurrini

A Kutaisi gli Azzurrini rimontano, sorpassano nella ripresa, ma vengono superati nel finale dalla Scozia. Per la squadra di Andrea Di Giandomenico arrivano comunque due punti di bonus grazie alla sconfitta di misura e alle quattro mete segnate.

Esordio amaro ma con doppio bonus per l’Italia U20 al Junior World Championship in Georgia. Alla AIA Arena di Kutaisi, gli Azzurrini sono stati battuti dalla Scozia con il punteggio di 38-32, al termine di una partita ricca di ribaltamenti e momenti di grande intensità.

La squadra di Andrea Di Giandomenico ha alternato fasi di ottimo rugby ad altre di maggiore sofferenza difensiva. Dopo un avvio complicato, l’Italia è riuscita a rientrare in partita, sorpassando gli scozzesi nella ripresa. Nel momento migliore degli Azzurrini, però, la Scozia ha reagito e ha costruito nel finale il margine decisivo.

Per l’Italia restano due punti di bonus: uno per la sconfitta con meno di sette punti di scarto e uno per le quattro mete realizzate da Casarin, Pelli, Luisato e Varotto. La Scozia, con sei mete segnate, porta invece a casa la vittoria e cinque punti.

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Avvio shock, poi l’Italia cresce

La Scozia parte fortissimo e colpisce dopo appena cento secondi. Wolfenden apre su Dan Kelly, che brucia Luisato in velocità, supera la linea difensiva azzurra con un calcetto e va a riprendersi il pallone per la meta del 5-0.

Nella prima fase gli Azzurrini pagano soprattutto l’indisciplina, mentre la Scozia sfrutta il dinamismo della mediana Fick-Dalziel e il piede del giovane mediano per guadagnare campo.

L’Italia soffre, ma resta agganciata alla partita. Al 12’ De Novellis compie un grande intervento difensivo andando a recuperare Moncrieff, ormai lanciato verso la bandierina.

Dopo un inizio difficile, gli Azzurrini cominciano a entrare nella metà campo avversaria. La pressione nel punto d’incontro cresce, la mischia dà segnali positivi e Varotto alza il ritmo. La difesa scozzese, però, tiene e riconquista il pallone sulla carica di Pelli.

Al 20’ l’Italia recupera ancora possesso grazie a un placcaggio importante di Opoku e Wilson su Jackaman. Gli avanti fanno strada, gli Azzurrini entrano nei 22, ma il riciclo forzato di Wilson su Luisato fa sfumare l’azione.

Casarin e Pelli tengono l’Italia in scia

Alla mezz’ora si accende David Luisato. L’ala del Benetton accelera sul lato sinistro, supera prima Kelly e poi McHaffie. Il pallone viene giocato verso il centro, Opoku guadagna metri e Casarin completa l’azione. Braga trasforma e l’Italia sorpassa sul 7-5.

La risposta scozzese è immediata. Al 37’ la Scozia segna sugli sviluppi di una maul nata da una rimessa vinta ai cinque metri. Roberts si stacca ma viene fermato corto, poi Fick gioca subito su Dalziel, che accelera e firma il nuovo vantaggio scozzese.

Nel finale di primo tempo la Scozia colpisce ancora. Moncrieff rompe il placcaggio di Rossi e arriva fino ai 22, Kesterton sostiene l’azione e serve McHaffie, che schiaccia per il 19-7.

Il primo tempo sembra chiuso, ma Luisato recupera un pallone aereo sul calcio di ripresa del gioco e riporta subito l’Italia in attacco. Gli Azzurrini conquistano un calcio di punizione e scelgono di giocare alla mano: Wilson arriva corto dopo aver evitato due placcaggi, poi Pelli completa il lavoro e schiaccia la meta del 19-14 con cui si va all’intervallo.

Ripresa: l’Italia rimonta e sorpassa

Anche nella ripresa è la Scozia a partire meglio, con De Novellis chiamato a un altro grande intervento su McHaffie.

Al 45’ gli scozzesi tornano comunque in meta. Il pallone passa ancora da Dalziel e McHaffie, con l’estremo scozzese che forza il passaggio su Moncrieff: quest’ultimo perde l’equilibrio, ma riesce comunque a schiacciare per il 24-14.

Come nel primo tempo, però, l’Italia risponde subito grazie a un’altra intuizione di Luisato. L’azzurrino conquista un pallone aereo sul calcio di ripresa del gioco, sorprende la difesa scozzese e vola in mezzo ai pali. Braga trasforma per il 24-21.

La Scozia accusa il colpo e l’Italia capisce che è il momento di spingere. Casarin arriva per primo su un pallone vagante e innesca la ripartenza azzurra. Varotto riceve in corsa, resiste al ritorno di McHaffie e si allunga fino a schiacciare la meta del sorpasso: 26-24.

Gli Azzurrini prendono fiducia e conquistano un altro calcio di punizione sugli sviluppi di un drive avanzante. Braga capitalizza dalla piazzola e porta l’Italia sul 29-24.

La Scozia reagisce e decide il match nel finale

Nel momento di maggiore controllo dell’Italia, la Scozia riesce a ribaltare ancora la partita. Al 66’ Kesterton trova un grande break a metà campo, McHaffie arriva in sostegno, resiste al ritorno di Casarin e schiaccia in mezzo ai pali. La trasformazione vale il 31-29 per gli scozzesi.

La gara resta tiratissima e un episodio sposta ancora l’inerzia. Al 32’ della ripresa arriva un calcio libero per la Scozia da mischia. Dopo la carica di Halkon, il neoentrato Bryden allarga su Kesterton, che va a schiacciare in bandierina. La trasformazione di Dalziel permette alla Scozia di andare oltre il break: 38-29.

Nel finale l’Italia torna in attacco e conquista un calcio di punizione utile per il secondo punto di bonus. Andretti centra i pali e fissa il punteggio sul definitivo 38-32 per la Scozia.

Junior World Championship, il tabellino di Italia-Scozia U20

Kutaisi, AIA Arena, 27 giugno 2026

World Rugby Junior World Championship – I turno

Italia U20-Scozia U20 32-38

Marcatori

Primo tempo: 2’ meta Kelly (0-5); 30’ meta Casarin trasf. Braga (7-5); 36’ meta Dalziel trasf. Dalziel (7-12); 39’ meta McHaffie trasf. Dalziel (7-19); 40’ meta Pelli trasf. Braga (14-19).

Secondo tempo: 4’ meta McHaffie (14-24); 6’ meta Luisato trasf. Braga (21-24); 7’ meta Varotto (26-24); 11’ calcio piazzato Braga (29-24); 26’ meta McHaffie trasf. Dalziel (29-31); 32’ meta Kesterton trasf. Dalziel (29-38); 40’ calcio piazzato Andretti (32-38).

Italia U20

Ragusi; Rossi, De Novellis, Casarin cap., Luisato; Braga, Varotto; Sette, Wilson, Miranda; Opoku-Gyamfi, Fardin; Meroi, Pelli, Brasini.

Entrati: Fasti, Andretti, Spreafichi, Bianchi, Trevisan, Dinarte, Mastropasqua.

Allenatore: Di Giandomenico

Scozia U20

McHaffie; Kelly, Kesterton, Wolfenden co-cap., Moncrieff; Dalziel, Fick; Jackaman, Utterson, Lindsay; Halkon, Blackett; Blyth-Lafferty, Roberts co-cap., Stewart.

Entrati: Bryden, Stewart-Harris, Finlayson-Russell, Preston, Byrd, Rennie, McAughtrie, Pearce.

Allenatore: Pringle

Arbitro

Robbie Jenkinson, Irlanda

Cartellini

Nessuno

Calciatori

Dalziel, Scozia: 4/6

Braga, Italia: 4/5

Andretti, Italia: 1/1