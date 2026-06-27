Italrugby, Azzurri arrivati a Tokyo: il 4 luglio sfida al Giappone nel Nations Championship

La Nazionale italiana maschile ha raggiunto il Giappone in vista dell’esordio nelle Southern Hemisphere Series del Nations Championship 2026. Roberto Santamaria: “Ci aspetta una sfida molto dura”.

La Nazionale Italiana Maschile di rugby è arrivata a Tokyo nel tardo pomeriggio di venerdì 26 giugno.

Gli Azzurri hanno poi raggiunto in serata il Royal Park Hotel, quartier generale della squadra allenata da Gonzalo Quesada nella capitale giapponese in vista della sfida contro il Giappone.

Il match è in programma sabato 4 luglio alle 17.40 locali, le 10.40 italiane, al Chichibunomiya Stadium di Tokyo, con diretta sui canali di Sky Sport.

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Giornata di recupero per gli Azzurri

Dopo l’arrivo in Giappone, la giornata è stata dedicata alle attività di recupero.

In mattinata il gruppo ha svolto un lavoro in piscina, mentre nel pomeriggio sono previste attività di fisioterapia.

L’obiettivo dello staff è gestire al meglio l’adattamento e preparare la squadra al primo appuntamento delle Southern Hemisphere Series del Nations Championship 2026.

Santamaria: “Torneo entusiasmante, il Giappone è in crescita”

A fare il punto sul percorso degli Azzurri è stato Roberto Santamaria, assistente allenatore dell’Italia.

“Affronteremo un torneo molto entusiasmante e sono sicuro che tutti i ragazzi non vedono l’ora di affrontare il Giappone”, ha dichiarato Santamaria.

L’assistente allenatore azzurro ha poi collegato la tournée estiva al percorso recente della Nazionale: “Proveremo a mantenere il buon lavoro fatto nell’ultima edizione del Sei Nazioni con uno dei migliori risultati raggiunti”.

Santamaria si è soffermato anche sulle caratteristiche delle avversarie che l’Italia troverà in estate: “Una caratteristica che hanno tutte le squadre che affronteremo in estate è quella di mostrare un rugby veloce e dinamico”.

Sul Giappone, primo ostacolo degli Azzurri, il tecnico ha aggiunto: “Il Giappone è una squadra in crescita: ci aspetta una sfida molto dura. Così come sarà in Nuova Zelanda e Australia”.

Il programma dell’Italia a Tokyo

La Nazionale si allenerà nelle giornate di domenica, lunedì e martedì.

Dopo una giornata di recupero, prevista per mercoledì 1 luglio, nella mattinata di giovedì è in programma l’ultimo allenamento sul campo.

Sempre giovedì 2 luglio, oltre all’annuncio della formazione dell’Italia, nel pomeriggio si terrà un evento istituzionale presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo. Sarà presente una rappresentanza della squadra insieme ai vertici federali della FIR, che raggiungeranno il Giappone nei prossimi giorni.

Il calendario estivo dell’Italia nel Nations Championship 2026

Southern Hemisphere Series

Giappone-Italia

Sabato 4 luglio

Ore 17.40 locali, 10.40 italiane

Tokyo, Chichibunomiya Stadium

Nuova Zelanda-Italia

Sabato 11 luglio

Ore 17.10 locali, 7.10 italiane

Wellington, Sky Stadium

Australia-Italia

Sabato 18 luglio

Ore 18.10 locali, 12.10 italiane

Perth, HBF Park