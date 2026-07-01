Rugby, Italia U20: la formazione degli Azzurrini per la sfida di domani contro il Giappone

La Nazionale U20 Maschile torna in campo giovedì 2 luglio alle 18:30 italiane all’AIA Arena di Kutaisi per la seconda giornata del World Rugby Junior World Championship. Diretta gratuita su RugbyPass.tv previa registrazione.

La Nazionale U20 Maschile è pronta a tornare in campo nel World Rugby Junior World Championship. Gli Azzurrini affronteranno domani, giovedì 2 luglio, il Giappone all’AIA Arena di Kutaisi, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:30 italiane.

L’allenatore Andrea Di Giandomenico ha ufficializzato la formazione dei 23 giocatori chiamati ad affrontare la seconda partita del torneo, dopo l’esordio contro la Scozia.

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Italia U20, obiettivo riscatto dopo la Scozia

L’Italia arriva alla sfida con il Giappone dopo la sconfitta per 38-32 contro la Scozia nella prima gara del Mondiale. Nonostante il ko, gli Azzurrini sono comunque riusciti a conquistare due punti in classifica.

Coach Di Giandomenico ha evidenziato la delusione per il risultato e per la prestazione offerta all’esordio, sottolineando però la necessità di concentrarsi subito sulla prossima partita. Il tecnico azzurro ha messo in guardia sulle qualità del Giappone, squadra capace di produrre una grande mole di gioco e di esprimere molta rapidità.

Per l’Italia servirà quindi una prova attenta, solida e continua per rialzare la testa nel percorso iridato.

Italia-Giappone U20, dove vederla in tv e streaming

La partita Italia-Giappone, valida per la seconda giornata del World Rugby Junior World Championship, sarà trasmessa in diretta e gratuitamente su RugbyPass.tv, previa registrazione.

Il calcio d’inizio è previsto domani, giovedì 2 luglio, alle ore 18:30 italiane.

La formazione dell’Italia U20 contro il Giappone

15 Pietro Celi – Livorno Rugby

14 Luca De Novellis – Pesaro Rugby

13 Giacomo Falchetto – Benetton Rugby Treviso

12 Riccardo Casarin – Amatori&Union Rugby Milano, capitano

11 David Luisato – Benetton Rugby Treviso

10 Roberto Fasti – Benetton Rugby Treviso

9 Mattia Andretti – Mogliano Veneto Rugby

8 Davide Sette – Rugby Experience L’Aquila

7 Jaheim Noel Wilson – Rugby Club Pasian di Prato

6 Antony Italo Miranda – Mogliano Veneto Rugby

5 Fabio Salvanti – Unione Rugby Firenze

4 Simone Fardin – Rugby Casale

3 Luca Trevisan – Golden Lions

2 Valerio Pelli – Mogliano Veneto Rugby

1 Christian Brasini – Livorno Rugby

I giocatori a disposizione

16 Ettore Dinarte – Valpolicella Rugby

17 Giacomo Messori – Rugby Petrarca

18 Emiliano Mastropasqua – Amatori&Union Rugby Milano

19 Enoch Opoku-Gyamfi – Bath Rugby, un cap con la Nazionale Maggiore

20 Marco Spreafichi – Benetton Rugby Treviso

21 Carlo Antonio Bianchi – Unione Rugby Firenze

22 Nikolaj Varotto – Zebre Parma

23 Edoardo Vitale – CUS Milano Rugby

Allenatore: Andrea Di Giandomenico