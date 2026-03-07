Italia, sei nella storia! Battuta l’Inghilterra per la prima volta al Sei Nazioni

L’Italia ha scritto una nuova pagina di storia, stavolta nel rugby: al Sei Nazioni è arrivata una vittoria incredibile contro l’Inghilterra

Alla vigilia non l’avrebbe detto nessuno. Ma proprio nessuno. Invece, l’Italia è riuscita a superare se stessa e a centrare un traguardo storico al Sei Nazioni. Allo stadio Olimpico, oggi arrivava l’Inghilterra e, come in ogni sfida, sembrava essere uno scontro a senso unico.

Non era mai successo, infatti, che gli inglesi non vincessero contro gli Azzurri. Oggi è quel giorno. L’Italia è riuscita a prevalere con il risultato di 23-18 dopo una prestazione praticamente perfetta. Si tratta quindi di una pagina epica dello sport azzurro.

Le cose si sono messe subito bene con un calcio di Garbisi, ma la meta di Freeman al 26esimo sembrava già spegnere i sogni azzurri. Poi è salito in cattedra Menoncello, premiato alla fine come Mvp del match: meta per lui e poi altra trasformazione di Garbisi.

Il racconto storico dell’Italia contro l’Inghilterra

Incredibile, ma vero, anche in una giornata storta, l’Inghilterra è tornata in partita con la meta beffarda di Ruebuck oltre il 40esimo. È parso l’inizio della fine, dato che gli inglesi hanno allungato fino al 18-10 grazie calci di Smith.

Ma è a questo punto che l’Italia ha mostrato il suo volto migliore. Due calci in tre minuti di Garbisi hanno sistemato le cose. Poi la meta di Marin al 72esimo è valsa il trionfo. Grandissima prestazione di tutti gli Azzurri, ma con Garbisi e Menoncello sugli scudi dall’inizio alla fine.