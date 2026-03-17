Mondiali indoor di Torun, gli uomini azzurri puntano in alto: Furlani, Diaz e Fabbri per le medaglie

Dal 20 marzo scatta la rassegna iridata: Italia protagonista tra salti e lanci, con ambizioni anche negli sprint e nei 1500.

Scattano venerdì 20 marzo a Torun, in Polonia, i Campionati Mondiali indoor di atletica leggera. L’Italia maschile si presenta con diverse carte da medaglia, soprattutto nei salti e nei lanci, ma anche con outsider pronti a sorprendere nelle gare di corsa.

Velocità: Ceccarelli e Randazzo sfidano Azu

Nei 60 metri il campione in carica Jeremiah Azu è l’uomo da battere, ma l’Italia si affida a Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo. La concorrenza è di altissimo livello, con atleti come Ackeem Blake e il leader stagionale Jordan Anthony.

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Ostacoli: Simonelli per il podio

Nei 60 ostacoli, l’assenza di Grant Holloway apre scenari interessanti. Lorenzo Simonelli, vicecampione mondiale in carica, è tra i principali candidati al podio. Con lui anche Oliver Mulas, al debutto iridato.

1500 metri: doppia carta azzurra

Nei 1500 metri l’Italia schiera per la prima volta in un Mondiale indoor entrambi i primatisti nazionali: Pietro Arese e Federico Riva. Tra i favoriti figurano Isaac Nader e Mariano Garcia, ma gli azzurri possono inserirsi nella lotta per la finale.

Salto in alto: Falocchi outsider

Nel salto in alto il coreano Woo Sang-hyeok difende il titolo, mentre Christian Falocchi, reduce da un importante progresso, proverà a sorprendere.

Asta: Duplantis a caccia del quarto oro

Nel salto con l’asta riflettori puntati su Armand Duplantis, che dopo l’ennesimo record mondiale punta al quarto titolo iridato indoor. Nessun italiano in gara.

Furlani difende il titolo nel lungo

Grande attesa nel salto in lungo per Mattia Furlani, campione in carica dopo il successo di Nanchino. L’azzurro arriva imbattuto nel 2026, ma dovrà vedersela con rivali di altissimo livello come Saraboyukov e Pinnock.

Triplo: Diaz e Dallavalle per il podio

Nel salto triplo l’Italia è protagonista con Andy Diaz, campione in carica, e Andrea Dallavalle, già argento mondiale. Entrambi puntano alla medaglia in una gara molto equilibrata.

Peso: Fabbri tra i favoriti

Nel getto del peso Leonardo Fabbri, leader stagionale con 22,50, è tra i principali candidati al podio. In gara anche Nick Ponzio. Tra gli avversari più temibili Tom Walsh e gli statunitensi.

Prove multiple: Dester in crescita

Nell’eptathlon Dario Dester arriva con il nuovo primato italiano (6121 punti) e punta a migliorare il piazzamento ottenuto nella precedente edizione. Favoriti Simon Ehammer e Kyle Garland.