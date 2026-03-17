Ranking UCI, Pellizzari vola dopo la Tirreno-Adriatico: Italia terza tra le nazioni

Il marchigiano guadagna 20 posizioni ed entra nella top 25 mondiale. Ciccone resta il miglior azzurro, mentre l’Italia difende il terzo posto nel ranking.

La Tirreno-Adriatico 2026 lascia il segno nel ranking UCI aggiornato al 17 marzo e a prendersi la scena, tra gli italiani, è Giulio Pellizzari. Il 22enne marchigiano della Red Bull-Bora-hansgrohe, protagonista con il terzo posto nella Corsa dei Due Mari, compie un balzo di venti posizioni e sale al 25° posto mondiale, certificando una crescita ormai evidente.

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Ciccone guida gli azzurri

Resta però Giulio Ciccone il miglior italiano in classifica: il corridore abruzzese guadagna quattro posizioni e si porta al 13° posto con 2.617,88 punti.

Alle sue spalle Christian Scaroni scende di una posizione ma resta 16°, mentre Jonathan Milan è stabile al 23° posto dopo il successo in volata a San Benedetto del Tronto. Pellizzari completa il quartetto di vertice azzurro.

Più indietro Filippo Ganna, che nonostante la vittoria nella cronometro iniziale della Tirreno perde 19 posizioni e scivola al 43° posto. Seguono Antonio Tiberi (45°) e Simone Velasco (50°).

Nella top 100 figurano anche Lorenzo Fortunato, Diego Ulissi, Matteo Trentin, Matteo Moschetti e Damiano Caruso.

Italia terza, Francia in scia

Nella classifica per nazioni l’Italia mantiene il terzo posto con 15.202,21 punti, ma deve guardarsi dalla Francia, ora distante appena 120 punti dopo aver superato la Slovenia.

Al comando resta il Belgio davanti alla Danimarca, mentre la top 10 è completata da Gran Bretagna, Australia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Spagna. Da segnalare anche la crescita del Messico, salito all’11° posto.

Pogačar domina, Del Toro secondo

In vetta alla classifica individuale continua il dominio di Tadej Pogačar, leader con 11.355 punti. Alle sue spalle si consolida il secondo posto del messicano Isaac Del Toro, vincitore della Tirreno-Adriatico, mentre Jonas Vingegaard è terzo dopo il successo alla Parigi-Nizza.

Subito fuori dal podio, Remco Evenepoel sale al quarto posto davanti a Mads Pedersen, mentre Mathieu van der Poel si porta in sesta posizione superando Joao Almeida. Completano la top 10 Tom Pidcock, Wout van Aert e Jay Vine.

Le classifiche complete

Ranking individuale top 10: 1. Pogačar (Slo) 11.355; 2. Del Toro (Mes) 7.199; 3. Vingegaard (Dan) 6.369,14; 4. Evenepoel (Bel) 4.845,86; 5. Pedersen (Dan) 4.816,88; 6. Van der Poel (Ola) 4.163; 7. Almeida (Por) 4.073,5; 8. Pidcock (Gbr) 3.400,38; 9. Van Aert (Bel) 2.978; 10. Vine (Aus) 2.815,5.

Italiani nella top 100: 13. Ciccone 2.617,88; 16. Scaroni 2.500; 23. Milan 2.104; 25. Pellizzari 2.068; 43. Ganna 1.715,83; 45. Tiberi 1.619,5; 50. Velasco 1.430; 66. Fortunato 1.147; 73. Ulissi 1.067; 74. Trentin 1.055,14; 86. Moschetti 924; 89. Caruso 908.

Ranking per nazioni top 10: 1. Belgio 18.307,19; 2. Danimarca 17.700,73; 3. Italia 15.202,21; 4. Francia 15.082,47; 5. Slovenia 14.947; 6. Gran Bretagna 14.243,14; 7. Australia 11.942,5; 8. Paesi Bassi 11.045,72; 9. USA 10.294,04; 10. Spagna 7.855,77.