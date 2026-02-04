Guinness Sei Nazioni 2026: tutto il torneo in esclusiva su Sky e NOW

Da giovedì 5 a sabato 7 febbraio la prima giornata del Torneo: esordio dell’Italia contro la Scozia all’Olimpico, anche in chiaro su TV8

Parte ufficialmente il Guinness Sei Nazioni 2026, che da giovedì 5 a sabato 7 febbraio inaugura il primo turno del torneo più prestigioso del rugby europeo. Tutti i match saranno in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con un’ampia copertura editoriale tra dirette, studi e approfondimenti.

Il debutto degli Azzurri di Gonzalo Quesada è fissato per sabato 7 febbraio alle 15.10, quando allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia affronterà la Scozia davanti a un impianto che si annuncia sold out. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.

La prima giornata del Sei Nazioni: programma e orari

L’edizione 2026 si apre giovedì 5 febbraio allo Stade de France, dove la Francia campione in carica ospita l’Irlanda nel big match inaugurale, in programma alle 21.10.

Sabato 7 febbraio spazio all’esordio italiano all’Olimpico, seguito nel pomeriggio dalla sfida tra Inghilterra e Galles a Twickenham, in un match dal forte valore storico.

Studi e telecronache: la squadra Sky

La copertura di Sky prevede studi pre e post partita da Roma con Martin Castrogiovanni, Andrea De Rossi e Diego Dominguez, oltre a telecronache dedicate e collegamenti dal campo.

Per Italia-Scozia, la telecronaca sarà affidata a Francesco Pierantozzi, con il commento tecnico di Federico Fusetti e le interviste a bordocampo di Moreno Molla.

Non solo Test Match: al via anche il Sei Nazioni U20

Da venerdì 6 febbraio scende in campo anche il Sei Nazioni Under 20, con gli Azzurrini protagonisti all’esordio contro la Scozia, in diretta alle 20.15 su Sky Sport Max. L’intero torneo giovanile sarà seguito da Sky e NOW, completando un’offerta che abbraccia tutte le declinazioni del Sei Nazioni.

Una copertura totale firmata Sky Sport

Tutti e 15 i match del Guinness Sei Nazioni 2026 saranno trasmessi in esclusiva live nella Casa dello Sport, per un totale di circa 100 ore di programmazione tra partite e studi. Tra febbraio e aprile spazio anche al Sei Nazioni Femminile e al torneo U20, per 45 incontri complessivi.

Risultati, classifiche, notizie e highlights saranno disponibili anche su SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.

Guinness Sei Nazioni 2026 – Programmazione 1ª giornata

Giovedì 5 febbraio

Ore 21.10 – Francia vs Irlanda

Diretta: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Sabato 7 febbraio

Ore 15.10 – Italia vs Scozia (prepartita dalle 14.30)

Diretta: Sky Sport Uno e TV8

Ore 17.40 – Inghilterra vs Galles

Diretta: Sky Sport Uno

Sei Nazioni U20 – 1ª giornata

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.15 – Italia vs Scozia

Sky Sport Max

Ore 20.45 – Inghilterra vs Galles

Sky Sport Mix

Sabato 7 febbraio

Ore 21.00 – Francia vs Irlanda

Sky Sport Arena