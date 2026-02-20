Guinness Sei Nazioni 2026: terza giornata in diretta su Sky e NOW, Francia-Italia domenica alle 16.10

Weekend di grande rugby con la Nazionale di Gonzalo Quesada impegnata a Parigi. In campo anche il Sei Nazioni Under 20: programmazione completa su Sky e NOW.
Torna il Guinness Sei Nazioni 2026 con la terza giornata, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dopo il ko contro l’Irlanda, l’Italia del Ct Gonzalo Quesada affronta la Francia, capolista a punteggio pieno dopo le prime due gare del torneo.
L’appuntamento con Francia-Italia è fissato per domenica 22 febbraio alle 16.10 su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, con prepartita dalle 15.30.
Terza giornata Guinness Sei Nazioni: il programma su Sky e NOW
Sabato 21 febbraio
Ore 15.10 – Inghilterra-Irlanda
Telecronaca: Paolo Malpezzi e Pippi Frati
Sky Sport Arena
Ore 17.40 – Galles-Scozia
Telecronaca: Federico Fusetti e Alessandro Moscardi
Sky Sport Arena
Domenica 22 febbraio
Ore 16.10 (prepartita dalle 15.30) – Francia-Italia
Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti
Studi: Francesco Pierantozzi, Martin Castrogiovanni, Diego Dominguez
Inviato: Moreno Molla
Sky Sport Arena e TV8
Non solo la gara degli azzurri: tra febbraio e aprile Sky propone anche il Sei Nazioni Under 20 e il Guinness Sei Nazioni Femminile, al via l’11 aprile a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 partite nell’arco dei tre mesi.
Risultati, classifiche, notizie e highlights saranno disponibili anche su SkySport.it, sulla App Sky Sport e sui canali social ufficiali.
Sei Nazioni Under 20: la terza giornata
Anche la Nazionale U20 scende in campo nel weekend.
Venerdì 20 febbraio
Ore 20.15 – Galles-Scozia
Telecronaca: Matteo Viscardi
Sky Sport Mix
Ore 20.45 – Inghilterra-Irlanda
Telecronaca: Federico Fusetti
Sky Sport Max
Sabato 21 febbraio
Ore 21.00 – Francia-Italia
Telecronaca: Paolo Malpezzi e Andrea De Rossi
Sky Sport Arena
Un fine settimana ricco di sfide decisive per il torneo, con l’Italia chiamata a una prova di carattere contro la Francia capolista. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.