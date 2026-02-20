Guinness Sei Nazioni 2026: terza giornata in diretta su Sky e NOW, Francia-Italia domenica alle 16.10

Weekend di grande rugby con la Nazionale di Gonzalo Quesada impegnata a Parigi. In campo anche il Sei Nazioni Under 20: programmazione completa su Sky e NOW.

Torna il Guinness Sei Nazioni 2026 con la terza giornata, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dopo il ko contro l’Irlanda, l’Italia del Ct Gonzalo Quesada affronta la Francia, capolista a punteggio pieno dopo le prime due gare del torneo.

L’appuntamento con Francia-Italia è fissato per domenica 22 febbraio alle 16.10 su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, con prepartita dalle 15.30.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Terza giornata Guinness Sei Nazioni: il programma su Sky e NOW

Sabato 21 febbraio

Ore 15.10 – Inghilterra-Irlanda

Telecronaca: Paolo Malpezzi e Pippi Frati

Sky Sport Arena

Ore 17.40 – Galles-Scozia

Telecronaca: Federico Fusetti e Alessandro Moscardi

Sky Sport Arena

Domenica 22 febbraio

Ore 16.10 (prepartita dalle 15.30) – Francia-Italia

Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti

Studi: Francesco Pierantozzi, Martin Castrogiovanni, Diego Dominguez

Inviato: Moreno Molla

Sky Sport Arena e TV8

Non solo la gara degli azzurri: tra febbraio e aprile Sky propone anche il Sei Nazioni Under 20 e il Guinness Sei Nazioni Femminile, al via l’11 aprile a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 partite nell’arco dei tre mesi.

Risultati, classifiche, notizie e highlights saranno disponibili anche su SkySport.it, sulla App Sky Sport e sui canali social ufficiali.

Sei Nazioni Under 20: la terza giornata

Anche la Nazionale U20 scende in campo nel weekend.

Venerdì 20 febbraio

Ore 20.15 – Galles-Scozia

Telecronaca: Matteo Viscardi

Sky Sport Mix

Ore 20.45 – Inghilterra-Irlanda

Telecronaca: Federico Fusetti

Sky Sport Max

Sabato 21 febbraio

Ore 21.00 – Francia-Italia

Telecronaca: Paolo Malpezzi e Andrea De Rossi

Sky Sport Arena

Un fine settimana ricco di sfide decisive per il torneo, con l’Italia chiamata a una prova di carattere contro la Francia capolista. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS