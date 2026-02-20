Berrettini ai quarti al Rio Open: rimonta Lajovic e sfida Buse

L’azzurro conquista il pass per i quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro. È il secondo italiano dopo Fabio Fognini con almeno due quarti nel torneo brasiliano.
Matteo Berrettini prosegue il suo cammino al Rio Open e stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 500 in corso al Jockey Club Brasileiro, appuntamento di riferimento in America Latina con un montepremi di 2.469.450 dollari. Il tennista italiano supera in rimonta Dusan Lajovic e si assicura un posto tra i migliori otto del torneo.
Con questo risultato, Berrettini diventa il secondo italiano dopo Fabio Fognini ad aver raggiunto almeno due quarti di finale a Rio.
Rimonta e numeri sulla terra
L’azzurro conferma il suo rendimento sulla terra battuta, superficie sulla quale vanta un record di 24 vittorie e 5 sconfitte dall’inizio della stagione 2023. Un dato che evidenzia continuità e solidità in un contesto competitivo di alto livello.
Dopo aver superato Lajovic in rimonta, Berrettini si prepara ora a una sfida inedita.
Ai quarti contro Ignacio Buse
Nei quarti di finale affronterà per la prima volta il 21enne Ignacio Buse, numero 91 del ranking ATP. Il peruviano ha eliminato il beniamino di casa Joao Fonseca (38 ATP) con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4, diventando il primo giocatore del Perù a raggiungere i quarti di finale di un ATP 500.
Per Berrettini, dunque, un confronto tutto da scoprire contro un avversario giovane e in fiducia.