Jole Galli fuori in semifinale nello skicross: oro alla tedesca Maier

L’azzurra chiude terza nella semifinale dietro Naeslund e Smith e non riesce ad accedere all’ultimo atto dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Decisivo un errore nel finale.

Galli si ferma in semifinale

Si interrompe in semifinale il cammino olimpico di Jole Galli nello skicross femminile ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra non riesce a conquistare uno dei due posti utili per la finale e vede sfumare l’accesso all’ultimo atto.

Dopo aver superato i turni precedenti, Galli si ritrova in una semifinale di altissimo livello insieme alla svedese Sandra Naeslund e alla svizzera Fanny Smith. Una batteria complicata che si rivela decisiva per il suo percorso.

L’errore che costa la finale

In gara l’azzurra prova a restare agganciata alle prime posizioni e rientra nel gruppo nella parte centrale del tracciato. Tuttavia, un errore su una gobba nel tratto conclusivo le impedisce di portare l’attacco alla seconda posizione.

Galli taglia il traguardo terza nella sua semifinale e non riesce così a centrare la qualificazione alla finale olimpica.

Maier oro nello skicross, Germania in risalita nel medagliere

L’oro olimpico è stato conquistato dalla tedesca Daniela Maier. Nella finalissima che ha assegnato le medaglie erano al cancelletto di partenza Maier (GER), Naeslund (SWE), Smith (SUI) e Berger Sabbatel (FRA).

Un errore nella curva in negativo ha compromesso la gara della svedese Naeslund, che ha dovuto accontentarsi del bronzo. L’argento è andato alla svizzera Fanny Smith.

Per la Germania si tratta del sesto oro ai Giochi, risultato che consente ai tedeschi di risalire dall’ottavo al quarto posto nel medagliere. L’Italia resta senza medaglie in questa prova, ma l’attenzione è già rivolta alla gara di domani con Simone Deromedis.

Le altre chance azzurre in programma

La giornata italiana ai Giochi non si chiude però qui. Più tardi sono in programma altri appuntamenti con possibili piazzamenti di rilievo: la mass start del biathlon, il pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida, oltre alle gare di bob e short track.

