Bob a 4, Vogt davanti nell’ultima prova: Baumgartner non parte insieme ad altri big. Il motivo

Si chiudono gli allenamenti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Michael Vogt firma il miglior tempo nella sesta prova, mentre Patrick Baumgartner e diversi favoriti scelgono di restare a riposo in vista della gara.

Vogt il più rapido nella sesta e ultima prova

Ultimo test completato nel bob a 4 ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella sesta prova il miglior tempo è stato registrato da Michael Vogt, che ha fermato il cronometro a 55.56.

Alle sue spalle si sono piazzati il brasiliano Edson Luques Bindilatti, staccato di 45 centesimi, e il britannico Brad Hall a 47. Quarta posizione per lo statunitense Kristopher Horn a 63 centesimi, mentre il canadese Jay Deaborn ha chiuso quinto con un ritardo di 68 centesimi.

Baumgartner e altri protagonisti restano ai box

La sessione è stata però caratterizzata dall’assenza di molti dei principali protagonisti. Tra questi anche Patrick Baumgartner, autore del miglior tempo in tre dei quattro allenamenti precedenti, che ha scelto di non prendere il via per preservare energie in vista della gara.

Non sono scesi in pista anche Johannes Lochner, Francesco Friedrich, Adam Ammour, Frankie Del Duca, Cédric Follador, Jinsu Kim, Timo Rohner, Taylor Austin, Jekabs Kalenda, Martin Kranz, Markus Treichl, Dave Wesselink, Youngjin Suk e Romain Heinrich, quest’ultimo al comando nel quinto allenamento.

Il programma della gara: sabato e domenica le manche decisive

La competizione ufficiale scatterà sabato 21 febbraio con la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle 11.57.

Domenica 22 febbraio si completerà il programma: terza manche alle 10.00 e quarta e ultima discesa alle 12.15, quella che assegnerà le medaglie olimpiche.

