«Cancellate le app di incontri»: la sorella di Lindsey Vonn ironizza sui medici italiani

Karin Kildow, al fianco della campionessa ricoverata a Treviso dopo la caduta a Cortina, conquista i social con un reel diventato virale: elogi ironici al personale sanitario del Belpaese.

Si è chiusa con il rientro negli Stati Uniti la parentesi italiana di Lindsey Vonn, vittima di una grave caduta nella discesa libera olimpica sull’Olympia delle Tofane durante i Giochi di Milano Cortina 2026. L’8 febbraio la sciatrice ha riportato una frattura scomposta alla tibia sinistra, rendendo necessari quattro interventi chirurgici in pochi giorni.

L’atleta è stata ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove ha ricevuto le cure del personale sanitario veneto prima delle dimissioni e del ritorno in America.

Il reel virale di Karin Kildow

Accanto a lei, per tutto il periodo del ricovero, la sorella Karin Kildow, che ha scelto di alleggerire il momento con un video ironico pubblicato sui social. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 70mila persone, ha scritto: «Cancellate le app di incontri e andate in un pronto soccorso italiano!».

Nel reel, girato tra le corsie dell’ospedale, compaiono medici e infermieri del Ca’ Foncello. Il tono è scherzoso, con un sottotesto chiaro: oltre alla professionalità, Karin ha voluto sottolineare anche il fascino del personale sanitario, paragonando l’atmosfera a quella di un medical drama come Grey’s Anatomy o Doc.

In un ulteriore commento ha poi precisato: «Ho detto che ci sarebbe stato un lato positivo… 😂 In tutta serietà un grido a tutti i medici e infermieri veramente gentili e premurosi che hanno aiutato Lindsey».

Reazioni social e ringraziamenti ufficiali

Il video ha rapidamente fatto il giro del web, generando migliaia di commenti. Tra questi: «Non ho mai desiderato così tanto rompermi una gamba», «Lo aggiungo alla lista di cose da fare quest’estate», «Mamma Mia! Ho sempre avuto un debole per gli italiani».

Al di là dell’ironia, il messaggio della sorella di Lindsey Vonn si è trasformato in un ringraziamento pubblico al personale sanitario italiano, lodato per la professionalità e la disponibilità dimostrate in una settimana complessa.

Conclusa l’esperienza in Italia e tornata negli Stati Uniti, Karin Kildow ha lasciato intendere di aver conservato un ricordo speciale del Belpaese, proprio mentre Lindsey Vonn ha espresso a sua volta gratitudine per le cure ricevute.

