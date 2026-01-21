Guinness Sei Nazioni 2026: svelati i 33 convocati dell’Italia, torneo tutto live su Sky e NOW

Presentata allo Sky Campus di Milano la lista degli Azzurri per il Sei Nazioni 2026: debutto il 7 febbraio contro la Scozia all’Olimpico. Tutte le partite in esclusiva su Sky e NOW, gare dell’Italia anche in chiaro su TV8

È ufficialmente iniziata la marcia dell’Italrugby verso il Guinness Sei Nazioni 2026. Nella cornice dello Sky Campus di Milano, la Federazione Italiana Rugby (FIR) e Sky Sport hanno svelato i 33 convocati azzurri che prenderanno parte a uno dei tornei più prestigiosi del panorama sportivo internazionale.

Il Sei Nazioni scatterà il 5 febbraio con la sfida inaugurale tra Francia e Irlanda allo Stade de France, mentre l’Italia farà il suo esordio sabato 7 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia, match che assegnerà anche la Cuttitta Cup.

Italrugby, via al Sei Nazioni: Lamaro capitano

Il CT della Nazionale, alla sua terza partecipazione sulla panchina azzurra, ha ufficializzato l’elenco dei 33 giocatori che si raduneranno domenica 25 gennaio a Verona per avviare la preparazione al torneo.

A guidare il gruppo sarà ancora Michele Lamaro, capitano di una squadra che arriva al Sei Nazioni 2026 con ambizioni crescenti e un movimento in forte sviluppo.

I 33 convocati dell’Italia per il Guinness Sei Nazioni 2026

Piloni

Simone Ferrari, Danilo Fischetti, Muhamed Hasa, Marco Riccioni, Mirco Spagnolo

Tallonatori

Tommaso Di Bartolomeo, Pablo Dimcheff, Giacomo Nicotera

Seconde linee

Niccolò Cannone, Riccardo Favretto, Federico Ruzza, Andrea Zambonin

Terze linee

Lorenzo Cannone, Alessandro Izekor, Michele Lamaro, Samuele Locatelli, David Odiase, Manuel Zuliani

Mediani di mischia

Alessandro Fusco, Martin Page-Relo, Stephen Varney

Mediani di apertura

Giacomo Da Re, Paolo Garbisi

Centri

Juan Ignacio Brex, Leonardo Marin, Damiano Mazza, Tommaso Menoncello, Paolo Odogwu

Ali / Estremi

Matt Gallagher, Monty Ioane, Louis Lynagh, Lorenzo Pani, Edoardo Todaro

Il Sei Nazioni 2026 in esclusiva su Sky e NOW

Tutti i 15 match del Guinness Sei Nazioni saranno trasmessi in esclusiva live su Sky e NOW, con le 5 partite dell’Italia visibili anche in chiaro su TV8.

La copertura complessiva di Sky Sport sarà imponente: 45 partite e circa 100 ore di dirette tra febbraio e aprile, comprendendo anche:

Sei Nazioni Under 20 (dal 6 febbraio)

Guinness Sei Nazioni Femminile (dall’11 aprile)

Una squadra di campioni per la copertura editoriale

Per il racconto del Sei Nazioni, Sky Sport schiererà una squadra d’eccezione con Diego Dominguez, Andrea De Rossi, Pippo Frati e Alessandro Moscardi.

Le telecronache principali saranno affidate a Francesco Pierantozzi, con Moreno Molla inviato al seguito della Nazionale.

Ampio spazio a studi, approfondimenti, interviste e highlights su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport.